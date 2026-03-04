Mit einer Folge über das Bürgergeld hat sich die Sat.1-Reportagereihe "Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland?" in der vergangenen Wochen mit durchaus beachtlichen Quoten zurückgemeldet (DWDL.de berichtete). Eine Woche später muss das Format aber schon deutlich kleinere Brötchen backen, die neue Folge über Jugendkriminalität wollten nur 420.000 Menschen sehen. Eine geringere Reichweite erzielte Paul Ronzheimer im Sat.1-Programm bislang überhaupt noch nie.

Und auch beim jungen Publikum gab es einen Tiefschlag: Nur 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach schlechten 3,6 Prozent Marktanteil - auch das ist der niedrigste Wert in der Format-Geschichte. Hinzu kommt der anhaltend schwache Vorabend: Die "Landarztpraxis" holte mal wieder ganz miese 2,9 Prozent Marktanteil, zwei Folgen des neuen "Hof zum Verlieben" lagen zuvor bei nur 3,2 und 4,3 Prozent.

In der Primetime musste sich Sat.1 sogar RTLzwei und Kabel Eins geschlagen geben - und das auf allen Ebenen. RTLzwei erreichte mit "Hartz und herzlich" aus Hamburg 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit 5,2 Prozent Marktanteil drin. Kabel Eins kam zur gleichen Zeit mit dem Film "Das Geisterschloss" sogar auf 540.000 und 5,6 Prozent.

Am Ende musste sich Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,7 Prozent begnügen. Damit lag man deutlich unter den eigenen Normalwerten, konnte RTLzwei (5,2 Prozent) und Kabel Eins (4,0 Prozent) aber immerhin auf Abstand halten. Vor allem für den Sender aus Grünwald sind die 5,2 Prozent aber ein sehr gutes Ergebnis.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;