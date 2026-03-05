Mit 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat "Germany's next Topmodel" am Mittwoch die bislang niedrigste Reichweite der laufenden Staffel erzielt. In der Zielgruppe wiederholte die ProSieben-Show sogar ihr - nach vorläufig gewichteten Zahlen ermitteltes - Allzeit-Tief aus dem Vorjahr: Durchschnittlich 470.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren drückten den Marktanteil in dieser Woche auf nur noch 12,0 Prozent. Das ist zwar für sich genommen trotzdem ein guter Wert, kann aber nicht mithalten mit früheren Erfolgen. Immerhin: Durch zeitversetzte Nutzung dürften die Quoten im Nachgang noch steigen.

Und überhaupt konnte selbst der Tiefstwert nicht verhindern, dass ProSieben am Mittwoch in der Primetime deutlich vor der privaten Konkurrenz lag - darunter auch RTL, wo "Mario Barth deckt auf!" mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent in der Zielgruppe vollkommen enttäuschte. "Stern TV" tat sich im weiteren Verlauf des Abends sogar noch schwerer und fiel auf 5,3 Prozent zurück. Und auch "Das große Promibacken" in Sat.1 läuft seiner Bestform weiter hinterher: Mehr als ein Marktanteil von 5,8 Prozent war für die Show nicht drin. Mit Blick aufs Gesamtpublikum lagen die Shows bei RTL und Sat.1 mit 1,09 beziehungsweise 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens jeweils knapp vor "GNTM".

Noch eine geringfügig höhere Reichweite hatte übrigens Kabel Eins, wo der Spielfilm "R.E.D. - Älter, Härter, besser" von insgesamt 1,09 Millionen Personen gesehen wurde. Sehen lassen kann sich auch der Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe, mit dem der Sender sowohl Mario Barth als auch die "Promibäcker" hinter sich ließ. Auch die "Stern TV Reportage" sortierte sich bei Vox mit nur 5,9 Prozent Marktanteil klar hinter Kabel Eins ein. Gleiches gilt für die beiden "Wollnys"-Folgen, die bei RTLzwei auf Marktanteile von 4,3 und 4,1 Prozent kamen.

Und bei ProSieben? Dort gingen die Quoten nach "GNTM" rapide nach unten. Gerade mal noch 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie desolate 2,9 Prozent Marktanteil erreichten "Dr. Rick & Dr. Nick", ehe die mitternächtliche "Topmodel"-Wiederholung sogar auf 0,2 Prozent fiel. Ernüchternde Zahlen gab's außerdem tagsüber für die Magazine des Senders: So erreichte "Galileo" schwache 6,4 Prozent Marktanteil, nachdem "taff" zwei Stunden zuvor nur 5,3 Prozent schaffte. Immerhin: Für "Newstime" sah es mit 9,4 Prozent deutlich besser aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;