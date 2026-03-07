Der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga wurde am Freitagabend diesmal mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach eröffnet - und dass die Bayern als mit Abstand zugkräftigstes Team der Liga diesmal schon freitags ran mussten, bescherte auch Sky einen richtig starken Abend.

So sahen im Schnitt 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie im Pay-TV - wobei hier Streaming oder auch Außer-Haus-Nutzung in Sportsbars wie üblich nicht eingerechnet ist. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 5,9 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden sogar 6,1 Prozent Marktanteil erzielt. Sowohl insgesamt als auch in den Zielgruppen lag Sky damit beispielsweise noch vor Sat.1 und ProSieben.

ProSieben Maxx beweist unterdessen wieder einmal, dass es sich lohnt, Sportarten eine Bühne zu bereiten, die noch nicht im ganz großen Rampenlicht stehen. Die Übertragung des Six Nations-Turniers im Rugby sorgt dort schon seit Wochen immer wieder für gute Quoten. Am Freitag erreichten die beiden Halbzeiten des Spiel zwischen Irland und Wales nun starke Marktanteile von 2,7 und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Die höchste Reichweite wurde kurioserweise während der Halbzeitanalyse mit 150.000 gemessen.

Sport1 hatte den Tag über großflächig Darts im Programm - doch abseits der quotenträchtigen WM ist das ein deutlich mühsameres Geschäft. Die Übertragung der 1. bis 3. Runde der UK Open erreichte tagsüber zwischen 13 und 18 Uhr im Schnitt nur rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die halbstündige Übertragung der 4. Runde ab 18 Uhr steigerte sich dann aber deutlich auf eine Reichweite von 0,17 Millionen und Marktanteile von 0,9 Prozent insgesamt und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

