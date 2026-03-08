Mit einer völligen Neuausrichtung ging am Samstagabend die Wahl zur Miss Germany über die Bühne. Doch das Interesse des Publikums an der Live-Show, die der Frauensender Sixx übertrug, fiel äußerst überschaubar aus. Gerade einmal 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 20:15 Uhr dabei, darunter nur 10.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe reichte das für sehr überschaubare 0,2 Prozent Marktanteil.

Die schlechten Quoten hatten sich bereits angedeutet, nachdem die "Road to Miss Germany" in den zurückliegenden Wochen am Vorabend ebenfalls nur sehr magere Reichweiten erzielten. Da machten auch die letzten beiden Folgen, die am Samstag im Vorfeld der Finalshow gezeigt wurden, keine Ausnahme: Hier zählte Sixx sogar jeweils nur 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders bitter: In der Zielgruppe wurde für das Format jeweils nur ein Marktanteil von 0,0 Prozent ermittelt.

Ungleich erfolgreicher war am Samstagabend dagegen RTL Super unterwegs, das mit dem Zeichentrickfilm "Asterix bei den Briten" um 20:15 Uhr nicht nur insgesamt 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, sondern in der Zielgruppe starke 6,0 Prozent Marktanteil erzielte. Damit lag RTL Super auf Augenhöhe mit "G.I. Joe: Die Abrechnung" bei Vox und erzielte sogar einen fast doppelt so hohen Marktanteil wie RTLzwei mit dem Spielfilm "Léon - Der Profi". Auch Kabel Eins lag weit mit Wiederholungen von "FBI: Special Crime Unit" in der Zielgruppe weit hinter "Asterix".

Bei ProSieben kam "The Suicide Squad" unterdessen auf solide 7,4 Prozent Marktanteil bei insgesamt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Fast genauso viele blieben danach noch für "Red Sparrow" dran, das in der Zielgruppe für einen Marktanteil von 8,7 Prozent sorgte. Nach 1 Uhr schaffte "8 Mile" schließlich sogar 12,7 Prozent. Dass der Tagesmarktanteil von ProSieben trotzdem nur 6,3 Prozent betrug, hängt mit der schwachen Daytime zusammen, in der stundenlange "Simpsons"-Wiederholungen nichts reißen konnten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;