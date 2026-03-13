Der Blick auf die Quotenentwicklung der Roadtrips von Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüş zeigt in den vergangenen Jahren stets einen recht ähnlichen Verlauf: Nach einem sehr starken Auftakt sanken die linearen Quoten mehr oder weniger schnell ab. Bei der Australien-Version in diesem Jahr ging es nun ebenfalls sehr erfolgreich los - doch diesmal gab es in Woche 3 beim jungen Publikum sogar noch einen neuen Rekord.

So kletterte "Roadtrip Australien" auf 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vergleicht man nur die vorläufig gewichteten Zahlen miteinander, dann wurde in der Geschichte des Formats nur mit der allerersten Folge im Jahr 2023 schon einmal ein so hoher Wert erreicht. Bei den 14- bis 59-Jährigen ging's im Vergleich zur Vorwoche um 1,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent nach oben, insgesamt schauten 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das waren 140.000 mehr als sieben Tage zuvor, lag aber noch leicht unter dem Staffelauftakt-Wert von 800.000. Das Format ist für Kabel Eins damit ein durchschlagender Erfolg - zumal auch die zeitversetzte Nutzung diesmal enorm ist.

Durchatmen darf man unterdessen auch nebenan bei Sat.1: "Hast du Töne?" konnte sich vom Allzeit-Tief der Vorwoche deutlich erholen. Die Gesamt-Reichweite kletterte um 140.000 auf 0,72 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,8 Prozent um zwei Prozentpunkte höher aus und markierte damit den bisherigen Staffel-Bestwert. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 5,9 Prozent.

Ein Allzeit-Tief hinter sich lassen konnte auch "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben - hier war es erst mit der Männer-Ausgabe am Mittwoch aufgestellt worden. Am Donnerstag reichte es nun wieder für 1,5 Prozentpunkte mehr, 13,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Für eine Donnerstags-Folge war aber auch das vergleichsweise wenig, eine Woche zuvor lag "GNTM" noch bei über 16 Prozent. 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt diesmal zu.

Sehr zufrieden sein kann man mit dem Donnerstagabend bei RTLzwei, wo "Reeperbahn privat" starke 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Vox lockte mit dem Film "King Arthur: Legend of the Sword" 810.000 Leute an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 6,0 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 5,3 Prozent erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;