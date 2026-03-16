In Sachen zeitversetzter Nutzung spielt die "heute-show" einfach in einer eigenen Liga - das zeigte sich auch wieder in der ersten Märzwoche, für die nun die endgültig gewichteten Quoten komplett vorliegen. Nachträglich erhöhte sich die Reichweite der Satire-Show mit Oliver Welke massiv von 3,39 auf 4,54 Millionen. Über eine halbe Million dieser zusätzlichen Zuschauerinnen und Zuschauer war zwischen 14 und 49 Jahren alt - in dieser Altersgruppe bedeutete das einen Reichweitenzuwachs um fast 75 Prozent im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen.

Auch das ist ein im Vergleich zu anderen Sendungen außergewöhnlich hoher Anteil. Zum Vergleich: Beim "ZDF Magazin Royale", das ja ebenfalls im Nachschlags-Ranking stets mit an der Spitze rangiert, erhöhte sich die Reichweite in der Altersgruppe 14-49 nachträglich "nur" um 57 Prozent. Insgesamt kamen hier 460.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, wodurch die Gesamt-Reichweite auf 2,1 Millionen kletterte.

Das kräftigste Reichweiten-Plus bei den Privaten entfiel unterdessen wieder auf "Let's Dance": Wie schon die Kennenlern-Show sammelte auch die erste Wettbewerbs-Show knapp eine halbe Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wodurch sich die Gesamt-Reichweite auf 3,67 Millionen erhöhte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte nachträglich noch um 1,8 Prozentpunkte auf stolze 24,2 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen ging's von 19,2 auf 20,7 Prozent Marktanteil nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.03.

22:28 4,54

(+1,15) 23,2%

(+3,6%p.) 1,20

(+0,51) 26,2%

(+7,7%p.) Let's dance 06.03.

20:14 3,67

(+0,49) 18,6%

(+1,1%p.) 0,99

(+0,18) 24,2%

(+1,8%p.) ZDF Magazin Royale 06.03.

23:04 2,10

(+0,46) 13,7%

(+1,9%p.) 0,74

(+0,27) 21,4%

(+4,9%p.) Mordufer 06.03.

20:15 5,52

(+0,32) 23,1%

(-0,1%p.) 0,31

(+0,03) 7,2%

(+0,1%p.) Nuhr im Ersten 05.03.

22:50 1,98

(+0,31) 15,3%

(+1,5%p.) 0,22

(+0,01) 8,7%

(-0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 05.03.

20:15 1,50

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,75

(+0,14) 18,9%

(+2,6%p.) In fremden Händen 02.03.

20:15 5,89

(+0,25) 23,5%

(-0,0%p.) 0,29

(+0,02) 6,0%

(+0,1%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 02.03.

20:14 1,21

(+0,24) 5,1%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,11) 9,4%

(+1,9%p.) Der Salzburg-Krimi: Am seidenen Faden 05.03.

20:16 5,72

(+0,24) 23,9%

(-0,1%p.) 0,39

(+0,04) 9,0%

(+0,5%p.) Polizeiruf 110: Your Body My Choice 08.03.

20:20 7,43

(+0,23) 27,4%

(-0,0%p.) 0,79

(+0,06) 14,8%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.03.-08.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei ProSiebenSat.1 waren es ebenfalls alte Bekannte, die sich im Nachschlags-Ranking weit oben wiederfinden. "Germany's Next Topmodel" gewann nachträglich mit den beiden Ausgaben noch 220.000 und 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, das Marktanteils-Plus in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,1 und 2,6 Prozentpunkten. Und "Promis unter Palmen" steigerte sich nachträglich noch von 7,5 auf 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Wer stiehlt mir die Show?" profitierte weniger stark, hier erhöhte sich beim Staffel-Auftakt der Marktanteil aber auch noch von 18,2 auf 18,9 Prozent.

Beim Blick auf die größten Veränderungen beim jungen Publikum fällt außerdem "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ins Auge: Die ARD-Vorabendserie hat seit jeher eine recht große Fangemeinde, die die Folgen zeitversetzt verfolgt. Diesmal erhöhte sich die Reichweite nachträglich noch um insgesamt 230.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte um 2,8 Prozent nach oben - so stark wie seit Monaten nicht mehr. Letztlich kam die Serie so beim jungen Publikum auf sehr gute 9,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.03.

22:28 4,54

(+1,15) 23,2%

(+3,6%p.) 1,20

(+0,51) 26,2%

(+7,7%p.) ZDF Magazin Royale 06.03.

23:04 2,10

(+0,46) 13,7%

(+1,9%p.) 0,74

(+0,27) 21,4%

(+4,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wdh 05.03.

23:02 0,34

(+0,09) 4,9%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,06) 11,1%

(+3,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 05.03.

18:50 2,26

(+0,23) 12,1%

(+0,9%p.) 0,25

(+0,08) 9,6%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.03.

23:08 0,12

(+0,07) 1,3%

(+0,7%p.) 0,07

(+0,06) 3,3%

(+2,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 05.03.

20:15 1,50

(+0,28) 7,1%

(+1,0%p.) 0,75

(+0,14) 18,9%

(+2,6%p.) Bluey 02.03.

18:02 0,15

(+0,04) 1,1%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,04) 6,0%

(+2,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 04.03.

20:15 1,22

(+0,22) 5,8%

(+0,8%p.) 0,59

(+0,12) 14,1%

(+2,1%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 02.03.

20:14 1,21

(+0,24) 5,1%

(+0,8%p.) 0,43

(+0,11) 9,4%

(+1,9%p.) Markus Lanz 03.03.

23:12 0,94

(+0,11) 11,0%

(+0,7%p.) 0,19

(+0,04) 11,3%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.03.-08.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;