Kabel Eins hat am Dienstag einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 5,7 Prozent erzielt, das ist für den Sender ein hervorragendes Ergebnis. Und es hätte wohl noch deutlich mehr sein können, würde die Daytime nicht schon seit einiger Zeit schwächeln. An der Primetime hat es jedenfalls nicht gelegen, dort holte die US-amerikanische Liebeskomödie "Meine erfundene Frau" mit Adam Sandler und Jennifer Aniston starke 8,1 Prozent Marktanteil, 640.000 Menschen sahen zu.

Später am Abend zeigte man noch "Nach 7 Tagen - Ausgeflittert". Den Film mit Ben Stiller in der Hauptrolle sahen noch 330.000 Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg auf 10,4 Prozent. Als man nach Mitternacht schließlich nochmal "Meine erfundene Frau" wiederholte, schnellte der Marktanteil auf 15,2 Prozent nach oben, längst war Kabel Eins zu diesem Zeitpunkt Marktführer im deutschen Fernsehen.

Und noch ein kleiner Erfolg für den Sender: Mit der Primetime-Komödie erreichte Kabel Eins sogar ein größeres junges Publikum als RTL zur gleichen Zeit. Die Kölner schickten um 20:15 Uhr einen neuen "Alpentod"-Krimi auf Sendung, der es jedoch nur auf schwache 5,9 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt sah es für den Streifen mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber aber natürlich deutlich besser aus. Die Gesamtreichweite betrug 2,81 Millionen, was zu 13,3 Prozent Marktanteil führte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren ebenfalls solide 8,4 Prozent drin.

Später am Abend überraschte "Extra" mit einem Quoten-Sprung. Aufgrund der Uhrzeit ging die Gesamtreichweite zwar auf 1,28 Millionen zurück, aber auch damit lag RTL insgesamt noch bei sehr guten 10,5 Prozent. Das Magazin steigerte sich außerdem in der klassischen Zielgruppe sehr deutlich auf 11,7 Prozent, im Vergleich zum "Alpentod" war das mehr als eine Verdopplung. Auf Basis dieser Werte war es die erfolgreichste "Extra"-Ausgabe seit Monaten. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 11,1 Prozent gemessen, besser lief es in dieser Altersklasse zuletzt im Februar 2025.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;