Über zu wenig Tore konnte man sich am Freitagabend immerhin nicht beschweren: Gleich sieben davon gab es im Freundschaftsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz zu sehen. Der spannende Verlauf spiegelt sich auch in den TV-Reichweiten wider, die im Verlauf des Abends deutlich anzogen. So verfolgten die ersten 45 Minuten im Schnitt 6,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL, während der zweiten Hälfte waren es aber sogar 7,12 Millionen.

Damit kann sich RTL über die höchste Reichweite seit November vergangenen Jahres freuen. In der Spitze waren 7,48 Millionen mit dabei. Der Marktanteil kletterte von zunächst 25,6 auf dann 34,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Natürlich sicherte sich RTL damit auch den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Noch besser lief es in den jüngeren Altersgruppen: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Martanteil während der ersten 45 Minuten bei 36,1 Prozent und stieg dann noch auf 43,1 Prozent an. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 31,0 und 38,0 Prozent.

Die Nachberichterstattung zwischen 22:47 Uhr und Mitternacht hielt dann im Schnitt noch 2,02 Millionen Fußball-Fans vor dem Bildschirm, was 15,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 20,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 18,4 Prozent erzielt. Und auch der Countdown vor dem Anpfiff war mit Marktanteilen von 21,8 Prozent (14-49) und 16,8 Prozent (14-59) schon gefragt.

RTL sicherte sich damit erwartungsgemäß auch die klare Tagesmarktführung in den jüngeren Altersgruppen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL mit 18,8 Prozent 11,2 Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten ZDF, bei den 14- bis 59-Jährigen betrug der Vorsprung immerhin noch fast acht Prozentpunkte. RTL erzielte hier einen Tageswert von 16,3 Prozent. Beim Gesamtpublikum musste sich RTL allerdings dem ZDF mit 13,7 zu 13,8 Prozent trotzdem knapp geschlagen geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;