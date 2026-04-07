Die drei nettoreichweitenstärksten Programmmarken in der letzten vollen März-Woche (23.-29.3.) kamen mal wieder allein aus dem News-Bereich. Erstmals seit Beginn der Ausweisung durch die AGF kletterte dabei aber diesmal "ZDFheute" ganz an die Spitze: 1,729 Millionen Personen erreichte das ZDF mit seiner Nachrichten-Marke im Streaming, damit platzierte man sich vor der ARD-"Tagesschau" (1,588 Millionen) und "ntv Nachrichten" der RTL-Gruppe, die es auf eine Nettoreichweite von 1,46 Millionen Personen brachte.

Vom ZDF stammt mit "Sportstudio Live" auch die nettoreichweitenstärkste Marke abseits der News, nachdem man zuletzt mit "Bergdoktor" und "Frühling" aber auch fiktional immer ganz starke Pferde im Rennen hatte, fehlte ein solches Zugpferd diesmal. Stärkstes Fiction-Angebot des ZDF war der Dauerbrenner "Die Rosenheim-Cops" mit 0,548 Millionen erreichten Personen. Angebots-übergreifend kam die stärkste fiktionale Programmmarke von RTL und hieß "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das mit 0,923 Millionen erreichten Personen noch vor dem "Tatort" (0,826 Millionen) lag.

Einen Spitzen-Wert verzeichnete das ZDF mit der "heute-show", die auf eine Streaming-Nettoreichweite von 0,913 Millionen kam - das war der beste Wochenwert für das Format seit rund elf Monaten. Bezieht man auch das klassische Fernsehen mit ein, dann erreichte die "heute-show" in der Woche zwischen dem 23. und 29. März sogar 10,57 Millionen Personen, was den enormen Erfolg der von Oliver Welke moderierten Show noch unterstreicht.

Im Reality-Bereich war erneut "The 50" von Prime Video das gefragteste Format. Mit knapp 800.000 erreichten Personen wurde der Vorwochenwert nur minimal unterboten. Dahinter rangierte dann mit einer Wochen-Nettoreichweite von etwas mehr als 700.000 allein im Streaming wieder "Promis unter Palmen" von Joyn. RTL+ fehlt gerade der ganz große Hit, nachdem die neueste Staffel der von RTLzwei zugelieferte "#CoupleChallenge" grade zu Ende ging.

"Temptation Island" startete zwar stärker als im letzten Jahr, lag mit 0,483 Millionen aber hinter der Konkurrenz. "Are You The One?" lag mit knapp unter 400.000 erreichten Personen unterdessen weiterhin unter der Flughöhe aus dem letzten Jahr. 2025 sorgte zu dieser Zeit auch noch das "Sommerhaus der Normalos" für gute Werte, das es in diesem Jahr allerdings nicht gibt.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 13

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ZDFheute ZDF 1,729 Tagesschau ARD 1,588 ntv Nachrichten RTL 1,460 Sportstudio Live ZDF 1,156 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,923 heute-show ZDF 0,913 Tatort ARD 0,826 The 50 Amazon 0,796 Welt News Axel Springer 0,774 In aller Freundschaft ARD 0,743 Promis unter Palmen Joyn 0,707 Sturm der Liebe ARD 0,695 Young Sherlock Amazon 0,691 Germany's Next Topmodel Joyn 0,645 Sportschau ARD 0,643

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.10; 17.03.2025-23.03.2025; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 15299 vom 31.03.2025 // Daten für DAZN liegen uns nicht vor.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.