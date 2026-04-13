An Ostern haben sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl vom "Tatort"-Publikum verabschiedet. In einem Zweiteiler waren sie zum letzten Mal als Ivo Batic und Franz Leitmayr zu sehen. Mit ihnen endete auch eine Ära, die beiden Schauspieler waren seit 1991 im "Tatort" zu sehen. Die Quoten ihres Abschieds fielen gut aus - wegen der Ausstrahlung an Ostern sahen aber weniger Menschen zu als an normalen Sonntagen (DWDL.de berichtete 1 | 2).

Die endgültige Gewichtung der TV-Quoten zeigt nun: Der Abschied des "Tatort"-Duos hat zeitversetzt noch ein extrem großes Publikum erreicht. 1,12 Millionen Menschen sahen sich den ersten Teil des "Tatort"-Zweiteilers mit dem Titel "Unvergänglich" zeitversetzt an. Die Gesamtreichweite stieg damit noch auf 7,72 Millionen. Der Nachschlag war übrigens ein Rekord: Nie erzielte die Krimireihe zeitversetzt ein größeres Plus an Zuschauerinnen und Zuschauer, bislang waren +690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das höchste der Gefühle. Das gelang 2025 dem "Tatort" aus Münster mit dem Titel "Fiderallala". Dort lag die Gesamtreichweite letztlich aber bei zwölfeinhalb Millionen.

Auch beim jungen Publikum ging es für Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl noch weit nach vorn. 480.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ließen den Marktanteil in dieser Altersklasse auf 25,5 Prozent (+7,2 Prozentpunkte) steigen. Auch das ist ein absoluter "Tatort"-Rekord, bislang wurde der Marktanteil beim jungen Publikum um maximal 2,7 Prozent nach oben korrigiert.

In jedem Fall konnte Teil eins des Abschieds das "Traumschiff" im ZDF noch weiter auf Abstand bringen als ohnehin schon. Die ZDF-Reihe legte um 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Gesamtmarktanteil ging jedoch leicht um 0,2 Prozentpunkt zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Minus sogar bei 1,4 Prozentpunkten. Das "Traumschiff" erzielte zwar auch nach der endgültigen Gewichtung noch sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil, weil der "Tatort" aber noch deutlich mehr Publikum einsammelte, ging der Marktanteil zurück.

Für das eigentliche "Tatort"-Finale von Nemec und Wachtveitl, ausgestrahlt am Ostermontag ("Unvergänglich, Teil 2") liegen die endgültig gewichteten Quoten aktuell noch nicht vor. Es würde aber nicht überraschen, wenn die Korrektur von Reichweiten und Marktanteilen auch hier auf einem ähnlichen Niveau liegen würde. Das Duo aus München hat damit jedenfalls neue Maßstäbe gesetzt. Und wie immer gilt: Die Abrufzahlen in der ARD-Mediathek sind bei der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten nicht berücksichtigt, hier zählen nur Livestreams und zeitversetzte Abrufe auf klassischem Weg (etwa über Festplattenrekorder).

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Unvergänglich 05.04.

20:15 7,72

(+1,12) 30,4%

(+2,1%p.) 1,25

(+0,48) 25,5%

(+7,2%p.) Das Traumschiff 05.04.

20:14 4,76

(+0,33) 18,8%

(-0,2%p.) 0,68

(+0,04) 14,0%

(-1,4%p.) Kommissar Dupin - Bretonische Sehnsucht 02.04.

20:15 5,70

(+0,32) 25,8%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,01) 8,8%

(-0,2%p.) Fußball-Länderspiel Männer: Deutschland - Ghana 30.03.

20:48 8,56

(+0,27) 34,6%

(-0,2%p.) 2,05

(+0,09) 41,8%

(-0,7%p.) Tagesthemen 30.03.

21:38 7,48

(+0,25) 28,7%

(-0,1%p.) 2,02

(+0,08) 37,8%

(-0,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.04.

20:15 1,53

(+0,25) 7,1%

(+0,8%p.) 0,82

(+0,17) 20,1%

(+2,5%p.) Bares für Rares XXL 01.04.

20:14 3,60

(+0,23) 15,7%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,03) 7,7%

(0,0%p.) Sternstunde der Mörder 03.04.

22:28 2,01

(+0,21) 11,4%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,02) 4,9%

(+0,2%p.) Mord auf Shetland - Der Spion 05.04.

21:45 2,29

(+0,21) 12,6%

(+0,6%p.) 0,13

(+0,00) 3,8%

(-0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.04.

20:14 1,54

(+0,20) 7,3%

(+0,7%p.) 0,76

(+0,13) 20,5%

(+2,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.03.-05.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ebenfalls hohe Nachschläge verzeichneten die Sat.1-Vorabendserien: Für die "Landarztpraxis" ging es um teilweise bis zu 2,7 Prozentpunkte nach oben, der "Hof zum Verlieben" verbesserte sich um teilweise 2,5 Prozentpunkte. Das Problem: Dieses Phänomen ist nicht bei allen Folgen zu beobachten, andere Folgen der Serien verharren also auf ihrem schlechten Quotenniveau. Und selbst mit dem großen Nachschlag liegen die Serien im roten Bereich, die "Landarztpraxis" erzielte in der jetzt relevanten Woche nach der endgültigen Gewichtung maximal 5,4 Prozent Marktanteil. Der "Hof zum Verlieben" 5,6 Prozent. Damit enttäuschen die Formate linear weiterhin auf ganzer Linie.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Unvergänglich 05.04.

20:15 7,72

(+1,12) 30,4%

(+2,1%p.) 1,25

(+0,48) 25,5%

(+7,2%p.) Die Landarztpraxis 01.04.

18:59 0,65

(+0,10) 3,9%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,06) 5,4%

(+2,7%p.) Die Landarztpraxis 31.03.

19:00 0,71

(+0,09) 4,0%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,07) 5,0%

(+2,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.04.

20:15 1,53

(+0,25) 7,1%

(+0,8%p.) 0,82

(+0,17) 20,1%

(+2,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.04.

20:14 1,54

(+0,20) 7,3%

(+0,7%p.) 0,76

(+0,13) 20,5%

(+2,4%p.) Ein Hof zum Verlieben 31.03.

18:29 0,47

(+0,07) 3,1%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,05) 3,9%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.04.

22:35 0,08

(+0,06) 0,6%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,05) 2,3%

(+2,1%p.) One Piece 02.04.

18:03 0,05

(+0,04) 0,4%

(+0,3%p.) 0,04

(+0,03) 2,8%

(+2,1%p.) Einmal Camping, immer Camping 05.04.

18:11 0,66

(+0,10) 4,8%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,05) 7,5%

(+2,0%p.) Bauer sucht Frau - GERALD & ANNA: Goodbye NAMIBIA 03.04.

19:06 1,52

(+0,09) 8,7%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,05) 10,1%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.03.-05.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch bei den 14- bis 59-Jährigen hat der "Tatort" das Nachschlags-Ranking zwischen Ende März und Anfang April dominiert. Der Krimi verbesserte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Auf Rang zwei schaffte es das Vox-Vorabendformat "Einmal Camping, immer Camping", das ein Marktanteilsplus in Höhe von 1,9 Prozentpunkten verzeichnete. Dahinter folgten die beiden "GNTM"-Episoden mit +1,7 und +1,6 Prozentpunkten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Unvergänglich 05.04.

20:15 7,72

(+1,12) 30,4%

(+2,1%p.) 1,25

(+0,73) 25,5%

(+4,7%p.) Einmal Camping, immer Camping 05.04.

18:11 0,66

(+0,10) 4,8%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,09) 7,5%

(+1,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 01.04.

20:15 1,53

(+0,25) 7,1%

(+0,8%p.) 0,82

(+0,21) 20,1%

(+1,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 02.04.

20:14 1,54

(+0,20) 7,3%

(+0,7%p.) 0,76

(+0,18) 20,5%

(+1,6%p.) Die Landarztpraxis 01.04.

18:59 0,65

(+0,10) 3,9%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,07) 5,4%

(+1,3%p.) Die Stefan Raab Show 02.04.

23:16 0,71

(+0,10) 6,0%

(+0,6%p.) 0,19

(+0,08) 8,0%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 02.04.

18:50 1,96

(+0,15) 12,1%

(+0,7%p.) 0,13

(+0,07) 6,2%

(+1,2%p.) Die Landarztpraxis 31.03.

19:00 0,71

(+0,09) 4,0%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,07) 5,0%

(+1,2%p.) Nautilus 04.04.

23:13 0,41

(+0,10) 3,4%

(+0,7%p.) 0,05

(+0,06) 2,0%

(+1,1%p.) Ein Hof zum Verlieben 31.03.

18:29 0,47

(+0,07) 3,1%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,06) 3,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 30.03.-05.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;