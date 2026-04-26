Während das ZDF, RTL und ProSieben am Samstagabend mit Shows um die Gunst des Publikums buhlten und im Ersten ein "Lost in Fuseta"-Zweiteiler zu sehen war, setzten viele andere Sender auf Spielfilme. Besonders gut lief es dabei für RTLzwei: "Die Wolke" (Foto oben) erreichte insgesamt zwar nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe (14-49) waren dennoch sehr gute 7,4 Prozent Marktanteil drin. "Tschernobyl 1986" steigerte den Wert später sogar noch auf 8,9 Prozent.

Gut lief es auch für Sat.1, wo der Spielfilm "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" zu sehen war. 900.000 Menschen sahen zu, beim jungen Publikum entsprach das 8,0 Prozent Marktanteil. Sat.1 lieferte sich übrigens ein Asterix-Duell mit RTL Super, dort war zur besten Sendezeit "Asterix & Obelix: Mission Kleopatra" zu sehen - auch dabei handelte es sich um eine Realverfilmung. Und auch damit waren sehr gute Quoten drin, RTL Super konnte sich über 4,6 Prozent Marktanteil freuen, 340.000 Menschen sahen zu.

Vox dagegen hatte Probleme, allen voran beim jungen Publikum. "James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte" unterhielt zwar 770.000 Menschen, davon kamen aber nur 140.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das lediglich 4,7 Prozent Marktanteil. "96 Hours" steigerte sich später immerhin noch leicht, konnte angesichts von 5,4 Prozent aber ebenfalls nicht überzeugen.

Derweil punkteten neben RTL Super auch noch diverse andere Sender in der Sparte. Etwa der Disney Channel, der mit "Zoomania" erneut zu überzeugen wusste. Der Animationsfilm war zuletzt vor weniger als einem halben Jahr beim Sender zu sehen, dennoch schalteten auch jetzt wieder 400.000 Menschen ein. Beim jungen Publikum (14-49) wurden damit 5,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Nitro punktete mit dem Zweitliga-Spektakel Darmstadt gegen Elversberg, das 3:3 ausging. Die erste Halbzeit wurde von 400.000 Menschen gesehen, die zweiten 45 Minuten kamen auf 600.000 Fans. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg von zunächst 3,4 auf 4,0 Prozent. Sky holte nachmittags mit den Einzelspielen der Bundesliga hohe Quoten - und das, obwohl das Meisterrennen längst entschieden ist. 950.000 Personen sahen hier zu, der Marktanteil lag bei 21,2 Prozent. Das Topspiel zwischen Hamburg und Hoffenheim kam später noch auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,1 Prozent.

Darüber hinaus sind am Samstag auch ZDFinfo (Tagesmarktanteil bei 14-49: 3,9 Prozent) und Kabel Eins Doku (2,8 Prozent) sehr stark gewesen. Während der Infokanal des ZDF den ganzen Tag über hinweg Dokus rund um die DDR zeigte, setzte Kabel Eins Doku ab dem Nachmittag auf Formate, in denen Mythen und unerklärliche Phänomene im Mittelpunkt standen. Beides hatte offenkundig seine Berechtigung, die Sender waren mit ihren Tagesmarktanteilen die erfolgreichsten in der Nische.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;