Aufgrund der Einsparungen bei RTL Deutschland hatte das Unternehmen vor einiger Zeit auch Änderungen im Morgenprogramm angekündigt. So kündigte man eine gemeinsame Sendestrecke von RTL und ntv an, die bislang eigenständigen "Punkt"-Sendungen bei RTL entfallen. Nun ist das neue "Deutschland am Morgen" gestartet und die Quoten lagen zusammengerechnet auf einem guten Niveau, wobei man beim Nachrichtensender noch etwas zufriedener sein kann.

Allein bei RTL sahen 200.000 Menschen die neue Sendung. Damit lag "Deutschland am Morgen" in etwa auf dem Niveau, das in den zurückliegenden Wochen auch die "Punkt"-Sendungen erreichten. Mit 9,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) holte das Format jedoch nur einen einstelligen Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 8,7 Prozent gemessen.

Hinzu kommen aber natürlich noch die Werte, die ntv mit der Sendung erreicht - und die sind nicht zu vernachlässigen. Bei der Premiere sahen beim Nachrichtensender zusätzlich 85.000 Menschen zu, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 4,7 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. Zusammengerechnet erzielte "Deutschland am Morgen" damit 9,7 (gesamt), 13,8 (14-49) und 11,6 Prozent Marktanteil (14-59). Nach RTL-Angaben betrug die Nettoreichweite der Sendung rund 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. So viele Personen waren also wenigstens mal kurz mit dabei.

Das sind gute Werte, die sich aber eben auf zwei Sender aufteilen. So oder so: An das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" kamen RTL und ntv nicht heran. Diese Sendung unterhielt zwischen 5:30 und 10 Uhr im Schnitt 350.000 Personen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 18,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen wurden hervorragende 14,2 Prozent gemessen.

Doch zurück zu RTL, das am Montag in der Primetime große Probleme hatte: Nachdem die Reichweite der neuen Quizshow "Die Weisheit der Vielen" vor einer Woche noch bei 1,40 Millionen lag, sahen jetzt nur 1,03 Millionen zu. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sank von 8,8 auf 7,5 Prozent. Damit kann man nicht zufrieden sein. Ein um 20:15 Uhr kurzfristig eingeschobenes "RTL News Spezial" zu der Amokfahrt in Leipzig erreichte eine Gesamtreichweite in Höhe von 1,53 Millionen sowie 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zufrieden sein kann man derweil bei Vox. "First Dates Hotel" bewegt sich mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar weiterhin nah an dem erst in der Vorwoche aufgestellten Allzeit-Tief, jetzt schalteten aber etwas mehr Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ein. 320.000 von ihnen sorgten in dieser Altersklasse für 9,0 Prozent Marktanteil. Nach dem News-Spezial von RTL und den Primetime-Programmen des Ersten ist der Sender damit der erfolgreichste in dieser Altersklasse gewesen. "Goodbye Deutschland" sackte später aber auf schlechte 1,9 Prozent ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;