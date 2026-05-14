Gleich mehrere Sender können sich über einen Quotensprung ihrer Formate am Mittwochabend freuen. Am besten lief es dabei für ProSieben: Die Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" erreichte insgesamt 830.000 Menschen, das waren rund 200.000 mehr als vor einer Woche. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für den Primetime-Sieg, der Marktanteil lag bei sehr guten 14,8 Prozent. Einen höheren Marktanteil erzielte die Show zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr.

Ein schöner Erfolg ist das auch für die Produktionsfirma Florida, die mit Joko und Klaas in der klassischen Zielgruppe dominierte und mit dem ZDF-Film "Olivia" (Florida Film) insgesamt und bei den 14- bis 59-Jährigen das jeweils größte Publikum erreichte. Die schlechte Nachricht für ProSieben: Das neue "Schäm dich Reich" konnte vom starken Vorlauf erneut nicht profitieren. Mit 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sicherte sich das Format zwar die bislang höchste Reichweite, der Marktanteil beim jungen Publikum lag dennoch nur bei schlechten 6,3 Prozent.

Gute Nachrichten in der Primetime gab es auch für Sat.1: "Promi Taste" unterhielt eine Woche vor dem Finale 720.000 Menschen, davon waren 250.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Zumindest beim jungen Publikum war es die bislang höchste Reichweite für das Format, der Marktanteil kletterte auf 7,3 Prozent. Das ist zwar kein extrem starkes Ergebnis, aber das beste, das "Promi Taste" bislang einfahren konnte. Kurz vor dem Finale geht es also immerhin ein bisschen in die richtige Richtung.

Apropos richtige Richtung: Die Reihe "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" kam bei Vox am Mittwochabend auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, auch das waren rund 200.000 mehr als vor einer Woche, als DAZN aber auch mit dem CL-Aus der Bayern ein großes Publikum erreichte. Mit 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging es für das Vox-Format jetzt deutlich bergauf, vor einer Woche wurden nur 5,6 Prozent gemessen. Am Vorabend lagen einige Vox-Sendungen zudem bei mehr als 10 Prozent Marktanteil.

Und dann war da ja auch noch "Kampf der RealityAllstars", das am Mittwoch bei RTLzwei eine sehr starke Entwicklung genommen hat. Die erste Ausgabe des Abends kam noch auf 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum (14-49). Die zweite Folge steigerte sich dann jedoch auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 620.000, das ließ auch den Zielgruppen-Marktanteil auf 6,3 Prozent klettern. Es war der bislang höchste Marktanteil der laufenden Staffel, die sich linear halbwegs solide schlägt. Bei RTL+ ist das Format nach wie vor ein großer Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;