Auch wenn Sky in der zurückliegenden Bundesliga-Saison die Konferenz-Rechte an den Konkurrenten DAZN verlor - zufrieden kann man in Unterföhring trotzdem sein. Zwar musste der Pay-TV-Sender am Samstagnachmittag rückläufige Zuschauerzahlen hinnehmen, dennoch erreichte Sky im Schnitt mit der Übertragung der Einzelspiele um 15:30 Uhr über die gesamte Saison hinweg rund eine Million Fans. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mehr als 18 Prozent. Das ist zwar weniger als im Vorjahr, bewegt sich aber sogar teils deutlich über jenen Werten, die Sky in der Vergangenheit verzeichnete.

Zum letzten Spieltag gelang es Sky nun sogar noch einmal, die Marke von 20 Prozent klar zu überspringen. Mit durchschnittlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichneten die Einzelspiele starke 21,4 Prozent, sodass der Pay-TV-Sender am Nachmittag mit großem Vorsprung die Marktführerschaft in der Zielgruppe übernahm. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,25 Millionen Fans ein, die für 12,2 Prozent Marktanteil sorgten. Es war das erste Mal seit Anfang April, dass Sky mit den Einzelspielen die Millionen-Marke übersprang.

Erfolgreich war daneben aber auch DAZN, wenngleich die Streaming-Zahlen nicht bekannt sind. Auf dem linear verbreiteten Sender DAZN 1 verzeichnete die Konferenz-Sendung aber im Schnitt 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen starken Marktanteil von 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Allzu aussagekräftig sind diese Zahlen allerdings nicht, umfassen sie doch auch einen zweistündigen Vorlauf. Die Konferenz selbst dürfte also noch einmal deutlich stärker gewesen sein. Dazu kommt die App, auf die erfahrungsgemäß ein Großteil der DAZN-Nutzung entfällt.

Gefragt war daneben auch die "Sportschau" im Ersten, die ab 18:00 Uhr die Zusammenfassungen der Spiele im Free-TV lieferte. Mit durchschnittlich 3,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Gesamt-Marktanteil bei tollen 26,0 Prozent - der zweitbeste Wert der Saison. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der ARD-Klassiker mit 22,1 Prozent Marktanteil ein voller Erfolg.

Doch nicht nur die Bundesliga punktete am Samstag - auch bei Nitro kann man sich über einen sportlichen Erfolg freuen. Dort sorgte das 24-Stunden-Rennen vorm Nürburgring ab 13:46 Uhr bis in die Nacht hinein für durchschnittlich 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der stundenlange Erfolg verhalf dem Sender zugleich zu einem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was letztlich für einen beachtlichen vierten Platz reichte. Nitro war damit am Samstag nach RTL der zweistärkste Privatsender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;