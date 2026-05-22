Für Sat.1 haben die fußball-reichen Tage begonnen: Vier Relegationsspiele stehen innerhalb von sechs Tagen bis Dienstag kommender Woche auf dem Programm. Zum Auftakt gab es bei der Erstliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn ein torloses Unentschieden. Die Übertragung bescherte Sat.1 starke Marktanteile: In der klassischen Zielgruppe erzielte "ran" 18,1 Prozent während der ersten und sogar 22,9 Prozent während der zweiten Hälfte, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren 15,8 und 19,6 Prozent drin. In beiden Zielgruppen-Definitionen war Sat.1 damit Marktführer am Donnerstagabend.

Zugleich bleibt allerdings auch festzuhalten, dass das Interesse am Relegations-Hinspiel geringer war als in den vergangenen Jahren. So verfolgten die ersten 45 Minuten im Schnitt 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 3,35 Millionen waren es in der zweiten Hälfte. An die hochkarätig besetzten Duelle zwischen Stuttgart und dem HSV sowie Hertha und dem HSV in den Jahren 2022 und 2023, als während der zweiten Hälfte schon die 5-Millionen-Marke geknackt wurde, kam das Spiel in diesem Jahr erwartungsgemäß nicht heran. Doch auch die Zahlen aus dem Vorjahr, als beim Spiel zwischen Elversberg und Heidenheim in Hälfte 2 die 4-Millionen-Marke durchbrochen wurde, waren deutlich besser. Das Relegationsspiel zwischen Bochum und Düsseldorf interessierte verfolgten vor zwei Jahren in Hälfte 2 im Schnitt 3,77 Millionen Personen.

Auch wenn man sich also bei Sat.1 noch ein wenig mehr Publikum erhofft haben dürfte: Zumindest mit den Marktanteilen kann man rundum zufrieden sein. Auch die Vorberichterstattung ab 19:52 Uhr bescherte Sat.1 bereits 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,3 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen. Nach dem Abpriff blieben noch 1,05 Millionen bei der gut 50-minütigen Highlights-Sendung dran. Auch hier lagen die Marktanteile mit 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen auf einem guten Niveau.

Das spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider: Sat.1 wurde mit einem Vorsprung von über drei Prozentpunkten auf RTL mit 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Tagesmarktführer, auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag Sat.1 mit 9,0 Prozent vorn. Hier ging Platz 2 ans ZDF, das 8,5 Prozent erzielte. Beim Gesamtpublikum belegte Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil von 7,5 Prozent im Senderranking den vierten Platz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;