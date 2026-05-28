Crystal Palace hat die Conference League gewonnen, das englische Team von Trainer Oliver Glasner hat in einem insgesamt ereignisarmen Finale in Leipzig das spanische Team Rayo Vallecano mit 1:0 geschlagen. Im Free-TV war die Begegnung bei Nitro zu sehen - und trotz der fehlenden deutschen Beteiligung konnte sich der Sender über ein großes Interesse freuen. Schon in der ersten Halbzeit sahen 960.000 Menschen zu, die zweiten 45 Minuten verfolgten dann sogar 1,02 Millionen.

Nitro war damit der erfolgreichste private Spartensender zu dieser Zeit. Beim Gesamtpublikum verzeichnete man sehr gute 5,1 und 6,6 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum lief es sogar noch etwas besser. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 6,5 und 7,2 Prozent gemessen. Schon die Vorberichterstattung hatten sich rund eine halbe Million Menschen angesehen, die Highlights nach Abpfiff sahen noch 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In beiden Fällen lagen die Marktanteile weit über den Normalwerten.

Das führte dazu, dass Nitro am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent holte und damit unter anderem vor Kabel Eins (3,4 Prozent) landete. Dort erzielte "Stargate" zur besten Sendezeit lediglich 3,9 Prozent Marktanteil, nachmittags blieben "Steel Buddies" und "Abenteuer Leben täglich" sogar bei weniger als 2 Prozent hängen.

Doch zurück in die Sparte, denn dort startete bei ZDFneo die neue Staffel von "Push". Um 20:15 Uhr setzte der Sender aber erst einmal auf eine "Wilsberg"-Wiederholung, die auf 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Damit lag ZDFneo zur besten Sendezeit noch vor dem ZDF-Hauptprogramm, das mit der "Küchenschlacht XXL" nur schlechte Quoten holte. Die erste Folge von "Push" fiel später jedoch schnell auf nur noch 230.000 Zuschauende. Der Marktanteil sackte von 8,5 auf 1,3 Prozent ab. Zwei weitere "Push"-Folgen erzielten dann noch Reichweiten in Höhe von 120.000 und 80.000, die Marktanteile sanken dabei unter die 1-Prozent-Marke. Bei den 14- bis 49-Jährigen schwankten die Werte zwischen 1,6 und 2,1 Prozent.

Bei Sport1 ist "Survivor" mittlerweile auf der Zielgeraden angekommen, am Freitag steigt das Finale der Show. In den vergangenen Tagen hatte sich die Produktion bei rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge festgesetzt - und genau diese Reichweite holte jetzt auch die vorletzte Ausgabe. Insgesamt reichte das zu 0,4 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe stand aber - wieder einmal - ein offiziell von der AGF ausgewiesener Marktanteil in Höhe von 0,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;