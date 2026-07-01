Die Fußball-WM sorgt für neue Rekordwerte in der Census+-Streaming-Messung der AGF. Erstmals wurde hier die 10-Millionen-Marke übertroffen und damit der vorherige Bestwert seit dem Start der Ausweisung im März 2025 um über viereinhalb Millionen übertroffen. 10,575 Millionen Views verzeichnete demnach der Stream des wenig ruhmreichen Sechzehntelfinales zwischen Deutschland und Paraguay beim ZDF. Ganz wichtig: Diese Zahl ist nicht vergleichbar mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie von den TV-Quoten kennt, sondern gibt die Anzahl der Sendungsstarts wiede - unabhängig davon, wie lang der Stream dann lief. Wer während des Spiels, das bekanntlich erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, den Stream mehrfach gestartet hat, wurde hier auch mehrfach gezählt.

Die Zahl der Views liegt hier auch signifikant höher als bei den anderen Partien mit deutscher Beteiligung, die nach der regulären Zeit endeten - hier bewegten sich die Zahl der Views mit 6,46 bis 7,63 Millionen aber ebenfalls über dem bisherigen Rekord-Niveau. Das meistgestreamte Spiel ohne deutsche Bteiligung war demnach das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika, also das Eröffnungsspiel der WM, das auch im klassischen linearen TV die bislang höchste Reichweite abseits der Deutschland-Spiele verzeichnete. Insgesamt füllen die WM-Übertragungen 13 Plätze in den Top 25, darunter komplett die ersten sieben Ränge.

Der meistabgerufene Inhalt neben dem Fußball war die erste Folge der Prime-Video-Serie "Off Campus" - und das ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil die Serie schon im Mai veröffentlicht wurde und im Mai die erste Folge mit über 4,7 Millionen Views schon das Census+-Ranking anführte. Der Hype um die neue New-Adult-Serie sorgte aber für einen längeranhaltenden Run auf "Off Campus". Auch die anderen sieben Folgen der Serie finden sich komplett in den anbieterübergreifenden Top 25.

Man muss schon bis auf Platz 18 nach hinten gehen, um die erste Sendung zu finden, die weder eine WM-Übertragung noch eine Folge von "Off Campus" war. Dort stößt man dann auf die RTL+-Reality "Prominent getrennt", die wie schon im Mai erneut zumindest mit einer Folge die 2-Millionen-Marke überspringen konnte. "Ex on the Beach" folgt als zweitmeistgestreamte Reality mit bis zu 1,437 Millionen Views dahinter. "Kampf der Realitystars" kommt mit den beiden letzten Folgen dieser Staffel noch über die Millionen-Views-Marke.

Davon war Joyn mit allem weit entfernt. Am erfolgreichsten lief dort das Format "Match my Ex", das Joyn-intern die ersten acht Plätze mit View-Zahlen zwischen 483.000 und 337.000 belegt, dahinter folgen zwei Videos die unter der Marke "Newstime" veröffentlicht wurden und jeweils mehr als 250.000 Mal gestartet wurden. Es waren aber nicht gerade hard news: Sie tragen die Überschrift "Diese 'Tatort'-Kommissare wurden in der Krimi-Serie ermordet" und "Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars". Hintergrund: Über sein Online-Magazin "Behind the Screens" hat Joyn zahlreiche Artikel zu den einzelnen Spielerfrauen veröffentlicht, in die jeweils das gleiche 90-sekündige Video eingebunden war.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter 06/2026

Sendung Anbieter Views

in Mio. Fußball-WM 2026: Deutschland gegen Paraguay ZDF 10,575 Fußball-WM 2026: Deutschland - Elfenbeinküste ZDF 7,630 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Deutschland gegen Curacao | 14.06.2026 17:00 ARD 6,499 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Ecuador gegen Deutschland | 25.06.2026 20:00 ARD 6,463 Fußball-WM 2026: Mexiko - Südafrika ZDF 4,592 Fußball-WM 2026 - Sechzehntelfinale: Brasilien - Japan ZDF 3,166 Fußball-WM 2026: Portugal - DR Kongo ZDF 2,833 Off Campus S1E1 Amazon 2,773 Off Campus S1E5 Amazon 2,578 Fußball-WM 2026: England - Kroatien ZDF 2,562 Off Campus S1E4 Amazon 2,515 Off Campus S1E6 Amazon 2,451 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Österreich | 22.06.2026 17:00 ARD 2,404 Fußball-WM 2026: Norwegen - Frankreich ZDF 2,367 Off Campus S1E2 Amazon 2,365 Off Campus S1E3 Amazon 2,340 Off Campus S1E8 Amazon 2,173 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 7 RTL 2,134 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Portugal gegen Usbekistan | 23.06.2026 17:00 ARD 2,087 Your Fault: London Amazon 2,041 LOL: Last One Laughing Germany S7E6 Amazon 2,041 Off Campus S1E7 Amazon 2,038 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Kapverdische Inseln | 15.06.2026 16:00 ARD 2,026 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 6 RTL 1,998 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Kanada gegen Bosnien-Herzegowina | 12.06.2026 18:15 ARD 1,992

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.