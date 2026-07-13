Beim Blick auf die endgültig gewichteten Quoten zwischen dem 29. Juni und 5. Juli fällt ausnahmsweise mal nicht sofort ins Auge, welche Formate und Übertragungen nachträglich noch besonders stark zulegen konnten - sondern welche verloren haben. Getroffen hat es ausgerechnet die WM-Übertragung am 29. Juni im ZDF. Damals unterlag die deutsche Nationalmannschaft Paraguay im Elfmeterschießen und musste anschließend nach Hause fahren. Ursprünglich waren für diese Partie 17,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausgewiesen worden. Nach der endgültigen Gewichtung sind es noch 17,44 Millionen - also 130.000 weniger.

Das ist vor allem deshalb ungewöhnlich, weil die Übertragungen der Fußball-WM in den zurückliegenden Wochen nachträglich eigentlich immer noch etwas hinzugewonnen haben. Die DFB-Elf legte mit den ersten drei Spielen um etwa 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Hintergrund ist vor allem die Tatsache, dass die Livestreams erst bei der endgültigen Gewichtung gezählt werden.

Dass in diesem Fall ein Minus bei der Reichweite steht, ist allerdings zu erklären - und es hat wohl technische Gründe. Denn das ZDF hat nachträglich offenbar das Sendeprotokoll verändert, was zu größeren Verschiebungen geführt hat. So wurde ursprünglich für die Übertragung eine Sendezeit von 1:52 Stunden ausgewiesen - was bei einem Spiel, das bis ins Elfmeterschießen geht, überhaupt keinen Sinn macht. Mittlerweile wird die Übertragungszeit mit 2:30 Stunden angegeben. Hintenraus dürften sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer aufgrund der späten Übertragungszeit verabschiedet haben, das erklärt die etwas geringere Reichweite.

Auch bei der Vorberichtstattung zum Spiel gab es eine größere Veränderung, hier weist die AGF für die kurze Zeit unmittelbar vor dem Anpfiff mittlerweile sogar 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger aus. Den größten Aufschlag der Woche gab es jedoch für das "heute journal", das an dem Tag des DFB-Aus bei der WM ab 23:22 Uhr zu sehen war - also in der Halbzeitpause. 16,71 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an, das waren nochmal 390.000 mehr als ohnehin schon ausgewiesen waren. Bei dieser Sendung gab es auch keine Änderung im Sendeprotokoll. Beim WM-Spiel der Deutschen stiegen die Marktanteile übrigens noch etwas an - trotz der geringeren Reichweite.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute journal / Wetter 29.06.

23:22 16,71

(+0,39) 68,5%

(-0,7%p.) 6,13

(+0,20) 76,2%

(0,0%p.) Death in Paradise 03.07.

20:15 1,07

(+0,24) 5,6%

(+1,1%p.) 0,05

(+0,02) 1,6%

(+0,6%p.) Death in Paradise 03.07.

21:06 1,20

(+0,22) 6,0%

(+1,0%p.) 0,05

(+0,02) 1,5%

(+0,5%p.) Fußball-WM 2026: Spanien - Österreich 02.07.

21:00 7,48

(+0,21) 37,2%

(+0,1%p.) 2,09

(+0,10) 47,5%

(-0,2%p.) Tagesthemen 02.07.

21:50 7,35

(+0,19) 36,1%

(+0,1%p.) 2,02

(+0,09) 45,5%

(-0,1%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Brasilien-Japan 29.06.

19:00 7,32

(+0,18) 34,9%

(-0,1%p.) 2,14

(+0,10) 49,5%

(-0,4%p.) Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi 04.07.

20:16 3,84

(+0,16) 19,5%

(+0,1%p.) 0,11

(+0,00) 3,4%

(0,0%p.) Fußball-WM 2026: England - Kongo 01.07.

18:00 5,35

(+0,15) 32,3%

(+0,1%p.) 1,24

(+0,06) 41,6%

(+0,4%p.) Tagesthemen 01.07.

22:51 5,09

(+0,15) 33,4%

(-0,1%p.) 1,31

(+0,07) 41,9%

(+0,9%p.) Tagesschau 01.07.

20:00 7,72

(+0,14) 36,9%

(-0,1%p.) 1,61

(+0,06) 41,6%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.06.-05.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Generell haben einige WM-Spiele in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli nachträglich wieder zugelegt. Das größte Plus verzeichnete die Begegnung zwischen Spanien und Österreich, das seine Reichweite noch um 210.000 auf 7,48 Millionen steigern konnte. Aber auch Brasilien gegen Japan und England gegen Kongo schafften es in das Ranking der Sendungen mit dem größten Plus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA One Piece 02.07.

18:03 0,09

(+0,05) 0,8%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,05) 6,4%

(+3,4%p.) One Piece 02.07.

18:30 0,10

(+0,06) 0,8%

(+0,5%p.) 0,10

(+0,06) 5,8%

(+3,3%p.) Tagesthemen 30.06.

22:14 2,84

(+0,12) 18,8%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,10) 18,5%

(+2,9%p.) One Piece 03.07.

18:03 0,09

(+0,04) 0,9%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,04) 5,8%

(+2,6%p.) Alles was zählt 03.07.

19:07 1,17

(+0,09) 8,6%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,04) 11,9%

(+1,6%p.) Alles was zählt 02.07.

19:07 1,15

(+0,07) 7,5%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,04) 9,9%

(+1,4%p.) One Piece 01.07.

18:01 0,05

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 2,3%

(+1,4%p.) Mythos Tour - Rising Stars 04.07.

19:23 0,56

(+0,07) 3,6%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,04) 4,2%

(+1,4%p.) maybrit illner spezial 02.07.

19:27 2,12

(+0,08) 12,2%

(+0,2%p.) 0,22

(+0,05) 7,9%

(+1,3%p.) One Piece 30.06.

18:29 0,07

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,02) 3,5%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.06.-05.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Fernab der Fußball-WM war "Death in Paradise" bei ZDFneo am 3. Juli extrem stark: Die zwei ausgestrahlten Folgen erreichten nachträglich noch über 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit kletterten sie noch über die 1-Million-Marke. Auch die Marktanteile stiegen dementsprechend. Bei den 14- bis 49-Jährigen fallen vor allem einige größere Aufschläge für "One Piece" bei ProSieben Maxx auf: Teilweise ging es für die Serie um 3,4 Prozentpunkte nach oben, damit hat "One Piece" seinen ursprünglich erzielten Marktanteil mehr als verdoppelt. Auch an anderen Tagen der Wochen verzeichnete die Serie größere Aufschläge. Sowohl "Death in Paradise" als auch "One Piece" erzielten zudem bei den 14- bis 59-Jährigen größere Aufschläge.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA Death in Paradise 03.07.

20:15 1,07

(+0,24) 5,6%

(+1,1%p.) 0,38

(+0,16) 5,8%

(+2,1%p.) Death in Paradise 03.07.

21:06 1,20

(+0,22) 6,0%

(+1,0%p.) 0,43

(+0,16) 5,9%

(+2,0%p.) One Piece 02.07.

18:03 0,09

(+0,05) 0,8%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,05) 2,8%

(+1,5%p.) One Piece 02.07.

18:30 0,10

(+0,06) 0,8%

(+0,5%p.) 0,10

(+0,06) 2,4%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 03.07.

19:00 0,59

(+0,08) 4,4%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,06) 4,6%

(+1,2%p.) Tagesthemen 30.06.

22:14 2,84

(+0,12) 18,8%

(+0,3%p.) 1,05

(+0,10) 18,3%

(+1,2%p.) The Rookie 02.07.

20:56 0,38

(+0,11) 1,7%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,10) 2,5%

(+1,2%p.) One Piece 03.07.

18:03 0,09

(+0,04) 0,9%

(+0,4%p.) 0,09

(+0,04) 2,6%

(+1,1%p.) Alles was zählt 02.07.

19:07 1,15

(+0,07) 7,5%

(+0,3%p.) 0,47

(+0,07) 9,5%

(+1,1%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 30.06.

18:58 0,59

(+0,09) 3,6%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,06) 3,5%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.06.-05.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Moderation 29.06.

22:16 13,86

(-0,40) 66,8%

(-6,9%p.) 4,76

(-0,11) 74,0%

(-3,8%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Deutschl.-Paraguay 29.06.

22:30 17,44

(-0,13) 75,4%

(+0,9%p.) 6,16

(0,00) 79,6%

(+0,8%p.) Navy CIS: L.A. 29.06.

22:07 0,17

(-0,03) 0,6%

(-0,1%p.) 0,02

(-0,01) 0,3%

(-0,1%p.) Navy CIS: L.A. 29.06.

23:01 0,10

(-0,03) 0,4%

(-0,1%p.) 0,01

(-0,01) 0,1%

(-0,1%p.) Sketch History 04.07.

19:51 0,23

(-0,02) 1,3%

(-0,1%p.) 0,04

(+0,00) 1,5%

(0,0%p.) Family Guy 03.07.

19:47 0,03

(-0,02) 0,2%

(-0,1%p.) 0,02

(0,00) 0,9%

(0,0%p.) Navy CIS: Hawaii 29.06.

21:10 0,25

(-0,01) 1,1%

(-0,1%p.) 0,04

(+0,01) 0,7%

(+0,1%p.) RTL Aktuell 01.07.

18:44 1,86

(-0,01) 11,3%

(-0,3%p.) 0,31

(-0,01) 10,9%

(-0,6%p.) Banana Joe 29.06.

20:14 0,50

(-0,01) 2,1%

(-0,1%p.) 0,11

(-0,00) 1,9%

(-0,1%p.) RTL Aktuell 29.06.

18:44 2,50

(-0,01) 16,4%

(-0,4%p.) 0,33

(+0,01) 13,4%

(-0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.06.-05.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;