Beim Blick auf die erfolgreichsten Sender des Dienstags beim jungen Publikum stechen gleich zwei Sender aus der Sparte ins Auge: ZDFinfo (3,8 Prozent) und Nitro (3,7 Prozent) stachen nicht nur RTLzwei (3,1 Prozent) aus, sondern waren auch viel besser unterwegs als üblich. Im Falle von Nitro ist das auf die überaus erfolgreiche Primetime zurückzuführen, in der man auf die "Police Academy"-Reihe gesetzt hat.

So unterhielt "Police Academy 5" zur besten Sendezeit 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach das schon guten 3,5 Prozent Marktanteil. Der sechste Teil der Reihe steigerte sich später aber sogar noch auf eine Reichweite in Höhe von 450.000, das ließ auch den Marktanteil beim jungen Publikum auf 7,3 Prozent steigern. Und als Nitro ab 23:37 Uhr nochmal den ersten Film wiederholte, kletterte der Marktanteil auf 9,0 Prozent.

Auch ZDFinfo wurde erfolgreicher, je später der Abend wurde. Mit der DDR-Doku "Trabi, Wartburg und Ostrennwagen" erreichte man ab Mitternacht im Schnitt 9,7 Prozent Marktanteil, danach lag die Wiederholung des "heute journals" sogar bei 13,6 Prozent. Aber auch die anderen DDR-Dokus vor Mitternacht waren sehr gefragt. Hinzu kommt eine bärenstarke Daytime: Zwei Dokus über Robert F. Kennedy lagen nachmittags bei 7,7 und 4,6 Prozent Marktanteil.

Neben Nitro und ZDFinfo holte am Dienstag auch ProSieben Maxx gute Quoten, am Ende stand ein Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent - auch dieser Spartenkanal war damit gar nicht so weit von RTLzwei entfernt. Nach 20:15 Uhr sorgten "Family Guy" und "Die Simpsons" für stabile Quoten von mehr als 2 Prozent. "One Piece" lag am Vorabend teilweise auch bei 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;