Vox hat eine neue Dokusoap für sein Vorabendprogramm am Sonntag angekündigt. Ab dem 30. August testet der Privatsender "Die Pfandhaus-Profis". Geplant sind zunächst vier Folgen, die auf dem Sendeplatz um 18:10 Uhr im Doppelpack laufen werden. Wie es der Titel schon nahelegt, werden darin die Teams von Pfandhäusern "durch ihren abwechslungsreichen Alltag im Pfandgeschäft" begleitet.

Der von Story House produzierte Vox-Neustart erinnert damit an das erfolgreiche DMAX-Format "Kings of Cash - Die Pfandleiher", das schon seit 2024 ausgestrahlt wird. Der Sender hatte gerade erst eine dritte Staffel in Aussicht gestellt, die ab Anfang September von Montag bis Freitag jeweils um 19:15 Uhr gezeigt werden soll (DWDL.de berichtete).

Ein neues Format hat Vox unterdessen auch für den Freitagabend in Aussicht gestellt: Dort übernimmt ab dem 3. September die neue von RTL Studios produzierte Dokusoap "Auswanderer sucht Liebe" den Sendeplatz um 20:15 Uhr. In dem Format suchen sieben deutsche Singles, die im Ausland leben, gezielt nach Partnern aus Deutschland, die bereit sind, für die Liebe auszuwandern. Dafür wählen sie über Social Media jeweils zwei Favoriten aus und laden sie zu sich ein. Vor Ort soll sich zeigen, wer dazu bereits ist, "für die Liebe alles hinter sich zu lassen", wie es in der Beschreibung heißt.

Passend zu dem Kuppel-Format, von dem zunächst fünf Folgen geplant sind, schiebt Vox im Anschluss auch noch die Wiederholung eines ähnlich gelagerten RTL-Formats hinterher: Ab 22:15 Uhr zeigt der Sender noch einmal die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International", die erst vor wenigen Wochen ihre Premiere feierte. Bislang setzt Vox auf diesem Sendeplatz auf Spielfilm-Wiederholungen.

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