ARD: Terror-"Tatort" rettet schwachen Ostermontag

© WDR/Frank Dicks

Das Erste kam den gesamten Ostermontag über zunächst nicht über Marktanteile deutlich im einstelligen Prozentbereich hinaus. Wie gut, dass um 20:15 Uhr dann noch der Dortmunder "Tatort" anstand, der dem Sender doch noch zum Sieg verhalf.

Eigentlich hätte der Dortmunder "Tatort: Sturm" bereits an Neujahr laufen sollen, war nach dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt dann aber kurzfristig verschoben worden, weil es auch im Film um einen islamistischen Anschlag ging. Nun stand der "Tatort" also am Ostermontag auf dem Programm und machte seine Sache dort gut: 8,74 Millionen Zuschauer sahen zu - das war der stärkste Ostermontags-"Tatort" seit 2013. Fast jeder Vierte, der am Montagabend vor dem Fernseher saß, hatte Das Erste eingeschaltet, der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort" mit 21,8 Prozent Marktanteil Spitzenreiter.

"Mord auf Shetland - Sturmwarnung" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss bei Weitem nicht halten, lag mit 3,32 Millionen Zuschauern und 13,2 Prozent Marktanteil aber zumindest noch auf ordenltichem Niveau. Zweistellige Marktanteile erzielten noch die "Tagesthemen" (1,71 Millionen Zuschauer, 11,9 Prozent Marktanteil) und natürlich die "Tagesschau" um 20 Uhr (7,55 Millionen Zuschauer, 23,8 Prozent Marktanteil). Doch ansonsten war es für Das Erste ein sehr ernüchternder Ostermontag.

Vor 20 Uhr schaffte es mit "Tischlein, deck dich" um 7:12 Uhr morgens nur eine einzige Sendung auf mehr als 10 Prozent Marktanteil, ansonsten lag Das Erste fast durchgehend sogar bei weniger als 8 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch am späten Abend gab der Film "P.S. Ich liebe dich" mit nur 6,3 Prozent Marktanteil ein sehr schwaches Bild ab. Es ist also tatsächlich fast allein dem "Tatort" zu verdanken, dass sich Das Erste letztlich mit einem Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent noch zum Marktführer am Ostermontag aufschwingen konnte.