"Promi-Backen" steigert sich, Serien weiter blass

Zum Finale konnte "Das große Backen - Promi-Spezial" bei Sat.1 zulegen und kratzte zumindest an der 10-Prozent-Marke. Ohne Fußball-Konkurrenz lief es auch für die Serien von ProSieben und Vox etwas besser - und doch blieben beide weiter eher blass.

Weil sich das ZDF entschieden hat, schon am Dienstagabend das Madrid-Duell in der Champions League zu übertragen, war der Mittwoch zumindest im Free-TV diesmal fußballfrei. Profitiert haben davon erwartungsgemäß die anderen Sender. Für Sat.1 etwa sah es deutlich besser aus als in der vergangenen Woche. Zum Finale steigerte sich das Promi-Backen dort mit 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Staffel-Bestwert. Im Vergleich zu vergangenen Woche ging's um zwei Prozentpunkte nach oben. Insgesamt hatten 2,15 Millionen Zuschauer eingschaltet.

Im Lauf des Abends dürfte die Sendung zudem Zuschauer hinzugewonnen haben, was dem nachfolgenden Programm half. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown", der letzte Woche noch bei 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb, steigerte sich massiv auf starke 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und selbst die "Focus TV Reportage" kam im Anschluss noch auf 10 Prozent Marktanteil und lag damit klar über dem Sat.1-Senderschnitt.

Ein wenig haben auch ProSieben und Vox mit ihren Serien vom fehlenden Fußball profitiert - doch so richtig glücklich kann man dort trotzdem nicht sein. "Grey's Anatomy" scheiterte nun die vierte Woche in Folge an der 10-Prozent-Marke und musste mit 9,7 und 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vorlieb nehmen. "Supergirl" erholte sich zwar vom schlimmen Tiefschlag der vergangenen Woche, als nur noch 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen wurden, auch mit den nun erreichten 6,3 Prozent bleibt die Serie aber weit unter dem Soll.

Bei Vox lief "Rizzoli & Isles" mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zwar ordentlich - doch vom Quotenniveau früherer Staffeln ist die Serie trotzdem ein gutes Stück entfernt, was in einer Woche mit vergleichsweise überschaubarer Konkurrenz schon etwas ernüchternd ist. "Ransom" konnte unterdessen auch diesmal mit 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebensowenig überzeugen wie "Motive", das danach 5,8 Prozent erzielte.

Der Primetime-Sieg in der Zielgruppe ging unterdessen an RTL. Doch auch dort dürfte der Blick auf die Quoten vom Mittwoch nicht unbedingt für Begeisterungsstürme sorgen. 11,8 Prozent Marktanteil für "Die 25 abgefahrensten Wege, das Leben neu zu leben" sind für RTL-Verhältnisse allenfalls tiefes Mittelmaß und lagen noch unter dem zuletzt schon schwächelnden Senderschnitt. 2,29 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Der Tagessieg ging daher auch nicht an eine Primetime-Sendung, sondern an "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das kurz vor dem Jubiläum weiter in hervorragender Form ist und stolze 20,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte.