Klums "Topmodels" steigern sich auf Staffel-Bestwert

© ProSieben/Richard Hübner

Bei "Germany's next Topmodel" ist die Luft offensichtlich noch lange nicht raus: Die ProSieben-Show steigerte sich in dieser Woche auf den besten Marktanteil der Staffel und setzte sich damit in der Zielgruppe locker gegen "Alarm für Cobra 11" durch.

Bei ProSieben kann man weiter außerordentlich zufrieden sein mit der Entwicklung von "Germany's next Topmodel". Die Quoten der Castingshow bewegen sich nach wie vor über dem Niveau der vergangenen Jahre - und in dieser Woche reichte es sogar für einen neuen Staffel-Bestwert. 1,86 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil der Klum-Show am Donnerstag auf stolze 18,1 Prozent. Der bisherige Rekord der Staffel, der Ende März erzielt wurde, konnte damit hauchdünn überboten werden.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Damit ging der Tagessieg am Donnerstag an ProSieben - und zwar recht deutlich: Die "Topmodels" lagen in der Zielgruppe über 300.000 Zuschauer vor der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", die sich mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent im Gegenzug etwas schwerer tat als in den vergangenen Wochen. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,92 Millionen Zuschauern allerdings sogar leicht höher aus. Zufrieden kann man in Köln zudem auch deshalb sein, weil es gelang, selbst mit einer Wiederholung im Anschluss noch gute 14,1 Prozent zu erzielen. Die Doku-Reihe "Anwälte der Toten" steigerte sich zu später Stunde sogar auf 15,5 Prozent Marktanteil.

ProSieben konnte dagegen um 23:28 Uhr mit dem Format "Crazy rich..." nur noch 8,8 Prozent Marktanteil verbuchen, nachdem "red!" zuvor im Anschluss an "Germany's next Topmodel" noch mit 13,3 Prozent zu überzeugen wusste. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 1,44 Millionen Zuschauer dabei. Die Castingshow wollten zur besten Sendezeit insgesamt im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer sehen.

Blickt man auf die Tagesmarktanteile in der Zielgruppe, dann musste sich ProSieben letztlich trotz des "Topmodel"-Erfolgs nur mit dem zweiten Rang begnügen. 11,8 Prozent betrug der Wert am Donnerstag, während RTL auf 12,9 Prozent kam. Dass letztlich nicht mehr heraussprang, ist unter anderem auf die Daytime zurückzuführen: Dort verbuchten die Comedyserien "2 Broke Girls", "Two and a half Men" und "The Middle" zeitweise nur einstellige Marktanteile. Am Vorabend kann "The Big Bang Theory" zudem noch nicht mit den "Simpsons" mithalten: Während die gelbe Familie auf 13,1 Prozent Marktanteil kam, fiel "Big Bang" danach auf 10,0 Prozent zurück.