Kurzfristiger Umbau am Mittwoch hilft Vox nicht

Vox hat mit dem Serienfinale von "Rizzoli & Isles" zwar gute Quoten eingefahren, danach zeigten die Werte aber steil nach unten. Der kurzfristig umprogrammierte Mittwoch brachte damit vorerst keine Quoten-Linderung.



18.05.2017 - 10:25 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2017 - 10:25 Uhr

Schon in den vergangenen Wochen war es vor allem "Rizzoli & Isles", das Vox mittwochs überhaupt noch über Wasser hielt. Nun hat der Sender das Serienfinale gezeigt und damit noch einmal gute Quoten eingefahren: 1,81 Millionen Menschen schalteten zur besten Sendezeit ein, 650.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 7,4 Prozent und damit etwas mehr als der Staffeldurchschnitt. Wirklich überragend lief es allerdings nicht.

Und so überrascht es dann auch nicht, dass eine im Anschluss gezeigte Wiederholung einbrach: Nur noch 1,57 Millionen Zuschauer waren mit dabei, der Marktanteil beim jungen Publikum ging auf 5,8 Prozent zurück. Zur Erinnerung: Erst Anfang der Woche hatte Vox Änderungen für den Mittwoch angekündigt und die Wiederholung ins Programm genommen (DWDL.de berichtete). Auch das kurzfristig eingeschobene "Major Crimes" konnte mit 5,6 Prozent nicht überzeugen und "Ransom" enttäuschte auch ab 23:05 Uhr mit sehr schwachen 4,3 Prozent.

Einen ganz schwachen Tag erwischte auch RTL II: Schon "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben am Vorabend bei 5,5 und 5,1 Prozent hängen. In der Primetime lief es für zwei Folgen der "Teenie-Mütter" angesichts 4,2 und 5,1 Prozent Marktanteil nicht besser. kabel eins dagegen erreichte mit dem Spielfilm "Prometheus - Dunkle Zeichen" 1,11 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil.

Bei den kleineren Sendern machte ProSieben Maxx am Vorabend auf sich aufmerksam: Mit zwei Folgen des Animes "Naruto Shippuden" holte man 6,3 und 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag man am späten Nachmittag beim jungen Publikum vor RTL II und kabel eins - rund 180.000 Zuschauer schalteten ein. Einen höheren Marktanteil erzielte ProSieben Maxx mit einer Anime-Serie übrigens noch nie. "One Piece" landete danach bei ebenfalls starken 5,0 und 4,1 Prozent. In der Primetime tat sich "V - Die Besucher" mit 100.000 Zuschauern und 0,7 Prozent deutlich schwerer, "Raw" steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe danach wieder auf 1,5 Prozent.

Auch Sat.1 Gold erzielte am Mittwoch gute Quoten und konnte sich in der Primetime mit "K11", "Niedrig und Kuhnt" und "Lenßen & Partner" stetig steigern. Von anfangs nur 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging es bis auf 2,6 Prozent nach oben - erzielt um kurz vor Mitternacht. Die Wiederholungen der Folgen holten danach noch einmal höhere Werte. RTL Nitro tat sich zur besten Sendezeit erst schwer, drehte dann aber später auf: So kam "Law & Order" ab 22:50 Uhr auf 290.000 Zuschauer und 3,0 Prozent Marktanteil. Zwei Folgen des Serien-Ablegers "Special Victims Unit" steigerten sich noch auf 3,6 und 6,0 Prozent.

