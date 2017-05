Mockridge-Show endet gut, "Let's Dance" legt zu

© Sat.1/Willi Weber

Zwar musste Luke Mockridge absolut betrachtet am sonnigen Freitag ein Minus hinnehmen, dennoch darf man bei Sat.1 zufrieden sein: "Luke! Die Schule und ich" empfahl sich auch zum Abschied für eine Fortsetzung. Bei RTL legte unterdessen "Let's Dance" zu.



Vier Wochen lang durfte Luke Mockridge in Sat.1 zur besten Sendezeit den Lehrer mimen. Für den Sender war das Format "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" dabei ein schöner Erfolg: Zwar musste die Sendung zum Abschluss am sonnigen Brückentag ein kleines Minus hinnehmen, mit 1,76 Millionen Zuschauern lief es aber dennoch ordentlich. Der Marktanteil bewegte sich insgesamt betrachtet mit 6,9 Prozent auf dem Niveau der vergangenen Ausgaben.

Ähnlich lief es für Mockridge auch in der Zielgruppe: Absolut betrachtet fiel die Sendung mit 970.000 Zuschauern zwar erstmals unter die Millionenmarke. Schaut man allerdings nur auf den Marktanteil, bewegte sich "Luke! Die Schule und ich" mit tollen 12,9 Prozent ebenfalls auf Höhe der vergangenen drei Aufgaben. Im Schnitt empfahl sich die Show mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent während der Staffel klar für eine Fortsetzung. Im Schnitt wurden alle vier Ausgaben von 1,92 Millionen Zuschauern eingeschaltet.

Bei RTL konnte derweil "Let's Dance" ein wenig zulegen. Die knapp dreistündige Live-Show übersprang zum zweiten Mal in dieser Staffel knapp die Marke von vier Millionen Zuschauern und unterhielt im Schnitt 4,01 Millionen. Mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent erreichte die aktuelle Staffel insgesamt gar einen neuen Staffelbestwert – was vor allem daran liegt, dass die Show bislang deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück blieb. In der Zielgruppe schalteten 1,40 Millionen Zuschauer ein, was in etwa so viele wie in den vergangenen Wochen waren. Der Marktanteil kletterte angesichts der insgesamt geringeren Fernsehnutzung auf tolle 18,7 Prozent.

Richtig gut funktionierte in dieser Woche das Zusammenspiel mit der anschließenden Berichterstattung zur Sendung in "Exclusiv Spezial". Frauke Ludowig hielt im Anschluss an "Let's Dance" noch 2,79 Millionen Zuschauer bei der Stange, was insgesamt 17,2 Prozent entspricht. In der Zielgruppe blieben 1,16 Millionen Zuschauer dran. RTL erreichte damit am späten Abend starke 19,8 Prozent. Das "Nachtjournal" brachte es um Mitternacht noch auf 15,0 Prozent in der Zielgruppe und informierte insgesamt 1,52 Millionen Zuschauer.

Zufrieden sein darf man unterdessen in dieser Woche auch bei ProSieben. Tat man sich in den vergangenen Wochen mit Filmen am Freitagabend schwer, so punktete der Sender diesmal mit "Wolverine: Weg des Kriegers" bei durchschnittlich 840.000 Zuschauern in der Zielgruppe. ProSieben markierte damit einen ordentlichen Marktanteil von 11,2 Prozent. Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Zuschauer ein. Schwerer tat sich im Anschluss "Abraham Lincoln: Vampirjäger". Der Spielfilm musste sich mit 550.000 Zuschauern und 9,4 Prozent in der Zielgruppe begnügen.

