Nachrichtensendungen siegen vor neuer Kerner-Show

Das neue ZDF-Quiz "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner legte am Donnerstagabend einen guten Einstand hin und lag knapp vor "Zorn" im Ersten. Dominiert werden die Tages-Charts aber von Nachrichtensendungen



02.06.2017 - 09:02 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2017 - 09:02 Uhr

Mit "Da kommst du nie drauf!" hat das ZDF nun auch mal wieder eine neue Show erfolgreich in den Markt gebracht: 3,56 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstagabend ein, das reichte für gute 14,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und ganz knapp den 20:15-Sieg. Der ARD-Film "Zorn - Kalter Rauch" platzierte sich mit 3,54 Millionen Zuschauern und ebenfalls 14,0 Prozent Marktanteil aber nur hauchdünn dahinter. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Film mit 8,2 Prozent Marktanteil allerdings im öffentlich-rechtlichen Duell vorn, die Kerner-Show musste sich mit überschaubaren 6,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Schaut man sich die Tagescharts vom Donnerstag an, dann fällt aber vor allem auf: Es waren Nachrichten und Informationsprogramme, die ganz klar dominierten. Die meistgesehene Sendung des Tages war das "heute-journal", das mit 4,42 Millionen Zuschauer die Reichweite der vorausgehenden Show deutlich übertraf. Sehr gute 17,8 Prozent sahen zu - nicht zuletzt wegen des kurz zuvor von Donald Trump angekündigten Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klima-Abkommen. Das Erste hatte um 21:45 Uhr - und somit zehn Minuten früher als das ZDF, wo Kerners Quiz zehn Minuten "Überlänge" hatte - schon ein "Tagesthemen extra" gezeigt, aus Quotensicht mit 3,24 Millionen Zuschauern aber klar das Nachsehen.

Platz 2 der Tagescharts belegte die "Tagesschau", die im Ersten 3,83 Millionen Zuschauer verfolgten - inklusive der Zuschauer in den Dritten, bei 3sat und Phoenix läge die sendung aber vorn. Auch "heute", die regulären "Tagesthemen", "RTL Aktuell" (das nicht nur starke 16,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern auch 19,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte) kamen in die Top 10, dazu der ZDF-Talk "Maybrit Illner" und das ARD-Magazin "Kontraste". Am Donnerstag suchten die Zuschauer im Fernsehen also augenscheinlich vor allem nach Information.

