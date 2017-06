Vox: Crossover hilft "Chicago"-Serien auf die Beine

© AXN

Bislang lief es für die "Chicago"-Serien bei Vox mehr schlecht als recht. Das Crossover aller drei Serien dürfte nun aber wieder Hoffnung machen, sorgte es doch für neue Bestwerte. RTL II enttäuschte dagegen in der Primetime, punktete später aber mit "Pulp Fiction".



03.06.2017 - 09:47 Uhr von Marcel Pohlig 03.06.2017 - 09:47 Uhr

Ein Erfolg ist der neue "Chicago"-Abend bei Vox bislang noch nicht, erst in der vergangenen Woche stellten die Serien neue Tiefs auf. In Köln dürfte dennoch ein wenig Hoffnung bestehen, dass sich das Serien-Line-Up am Freitag noch ins Gute dreht, denn mit dem Crossover aller drei Serien konnte Vox nun wieder einige Krimifans zurückgewinnen. "Chicago Fire" eröffnete den Abend mit 460.000 Zuschauern in der Zielgruppe und konnte sich im Vergleich zur Vorwoche um anderthalb Prozentpunkte auf 6,6 Prozent steigern. Insgesamt sahen 890.000 Zuschauer zu.

Danach konnte Vox konstant Zuschauer hinzugewinnen, wodurch "Chicago Med" mit 960.000 Zuschauern sogar einen neuen Bestwert erzielte. Auch in der Zielgruppe lief es für die Serie dank des Crossovers so gut wie bislang noch nicht: 530.000 Zuschauer schalteten hier ein. Vox erzielte mit der Serie 6,5 Prozent – deutlich mehr als die Kölner es in den vergangenen Wochen gewohnt waren. Ähnlich sah es dann auch bei "Chicago PD" aus, das am späteren Abend mit 580.000 Zuschauern und soliden 7,4 Prozent neue Bestwerte erzielte. Zum Vergleich: In der Vorwoche reichte es nur für 4,9 Prozent; geht man noch eine Woche zurück, erzielte Vox sogar nur 3,9 Prozent. Insgesamt sahen nun sogar 1,10 Millionen Zuschauer zu; so viele Zuschauer sahen "Chicago PD" noch nie bei Vox.

Einen tollen Abend erlebte unterdessen erneut auch Tele 5, das mit "Category 6: Der Tag des Tornados" zum Start der Primetime im Schnitt 470.000 Zuschauer und gute 1,8 Prozent erreichte. Der direkt im Anschluss gesendete zweite Teil wurde von durchschnittlich 410.000 Zuschauern gesehen, womit Tele 5 1,9 Prozent erzielte. In der Zielgruppe sahen zunächst 120.000 und dann 110.000 Zuschauer zu. Tele 5 erreichte damit Marktanteile von 1,6 und 1,4 Prozent. Kleiner Wehrmutstropfen: Auf "Dexter" färbte dies anschließend kaum ab. Die Serie unterhielt gegen Mitternacht nur 20.000 Zuschauer in der Zielgruppe und kam damit nicht über magere 0,4 Prozent hinaus.

Bei ZDFneo wiederholt man vor der Free-TV-Premiere der sechsten Staffel unterdessen seit dieser Woche noch einmal die fünfte Staffel von "Death in Paradise". Der britische Karibikkrimi meldete sich dabei sehr gut zurück: Im Schnitt sahen 910.000 Zuschauer die erste Folge, die damit einen tollen Marktanteil von 3,6 Prozent erreichte. Die zweite Folge wollten im Anschluss noch 680.000 Zuschauer sehen, womit ZDFneo einen Marktanteil von 3,1 Prozent erzielte. In der Zielgruppe sahen zunächst 220.000 Zuschauer zu, womit ZDFneo 2,6 Prozent markierte. DIe zweite Folge hatte 40.000 Zuschauer weniger und markierte einen Marktanteil von 2,6 Prozent. "Lewis" bot der Serie zum Start in den Abend mit 1,02 Millionen Zuschauern und 4,1 Prozent ein sehr gutes Vorprogramm.

RTL II drehte indes erst am späten Abend auf. Der Kultstreifen "Pulp Fiction" wurde dort von durchschnittlich 520.000 Zuschauern gesehen, was am späten Abend insgesamt bereits für gute 6,0 Prozent reichte. In der Zielgruppe sahen 350.000 Zuschauer zu – RTL II markierte damit starke 9,6 Prozent. "Jackie Brown" tat sich in der Primetime dagegen extrem schwer und unterhielt nur 230.000 Zuschauer in der Zielgruppe, sodass sich RTL II mit miesen 3,1 Prozent durch den Abend schleppen musste. Insgesamt schaltete eine halbe Million ein, was lediglich 2,0 Prozent entspricht.

