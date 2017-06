DMAX-"Abholzer" starten gut, Nitro räumt mit Filmen ab

© DMAX

Die neueste DMAX-Eigenproduktion "Die Abholzer" legte am Dienstagabend einen gelungenen Start hin, hatte aber auch einen richtig starken Vorlauf. Punkten konnte aber auch Männersender-Konkurrent RTL Nitro, das vor allem am späten Abend richtig aufdrehte



07.06.2017 - 09:44 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 09:44 Uhr

Trotz Fußball-Konkurrenz war es für die Männersender-Riege unter den kleineren Sendern ein gelungener Dienstagabend. DMAX brachte seine neue Eigenproduktion "Die Abholzer" erfolgreich an den Start. Zum Auftakt lag die Dokusoap mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über dem Senderschnitt. 470.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die "Abholzer" konnten sich dabei aber auch auf einen richtig guten Vorlauf verlassen. Zwei Folgen von "Steel Buddies" hatten um 19:15 Uhr und 20:15 Uhr hervorragende Marktanteile von 3,9 und 4,0 Prozent erzielt.

DMAX erreichte letztlich einen Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit der stärkste der kleinen Sender. RTL Nitro landete mit 2,4 Prozent aber nur knapp dahinter. Dort holte der Film "Stirb langsam 4.0" um 20:15 Uhr bereits gute 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, so richtig drehte Nitro dann aber am späten Abend auf: "Collatoral Damage" bescherte dem Sener ab 22:33 Uhr tolle 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Wiederholung von "Stirb langsam 4.0" nach Mitternacht sogar 4,9 Prozent.

Auch bei ProSieben Maxx konnte man sich auf den Filmabend verlassen: "Mein Name ist Nobody" erreichte 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Nobody ist der Größte" im Anschluss 1,8 Prozent. Die stärkste Phase hatte der Sender aber wieder während der Anime-Schiene am Vorabend, als der Marktanteil bei "One Piece" auf bis zu 3,4 Prozent anstieg.

