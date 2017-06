One punktet mit "Doctor Who", DMAX mit Doku

© One

14.06.2017 - 09:33 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 09:33 Uhr

Jahrelang dümpelte der Sender Einsfestival aus Qutoensicht quasi unbeweglich bei Marktanteilen um 0,3 Prozent bei Jung und Alt vor sich hin, daran änderte sich zunächst auch mit der Umbenennung in One wenig. Doch inzwischen zeigt die Tendenz klar nach oben. Im Mai wurden zuletzt mit im Schnitt 0,6 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt neue Bestwerte aufgestellt. Und immer wieder gelingen One inzwischen echte Quotenhits weit über diesem Niveau.

So wie derzeit am Dienstagabend mit "Doctor Who": Drei Folgen zeigte One hier am Stück. Von zunächst 220.000 Zuschauer stieg die Reichweite über 260.000 auf zuletzt 310.000 an. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag ab 21:44 Uhr schon bei starken 1,3 Prozent. Vor allem war es aber das junge Publikum, das One mit "Doctor Who" zu sich locken konnte. Schon um 20:15 Uhr lag der Marktanteil in dieser Altersgruppe bei 1,7 Prozent und steigerte sich dann bis auf 2,4 Prozent - dem Vierfachen des Senderschnitts. "Torchwood" konnte das im Anschluss dann zwar nicht ganz halten, war mit 0,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch ein Erfolg. Die "Tonight Show" holte One dann allerdings unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück: 0,2 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur. Immerhin: Beim Gesamtpublikum sah es mit im Schnitt 60.000 Zuschauern und 0,5 Prozent Marktanteil besser aus.

Auf einen erfreulichen Dienstagabend kann man auch bei DMAX zurückblicken. Die neue Eigenproduktion "Die Abholzer" konnte mit 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die guten Auftaktwerte der vergangenen Woche weitgehend halten, obwohl die "Steel Buddies" zuvor schwächer liefen. Mit 2,2 Prozent Marktanteil kann man bei DMAX aber auch hier zufrieden sein. Herausstechen kann diesmal vor allem die "DMAX Doku", die um 22:15 Uhr 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Ein starker Abend war's auch für den Disney Channel. Nachdem "Das Vermächtnis der Tempelritter" bereits mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich in den Abend gestartet war, ließ "Immer wieder Jim" im Anschluss den Marktanteil auf bis zu 3,3 Prozent stiegen. Tele 5 punktete unterdessen mit Filmen: "Flodder Forever - Eine Familie zum Knutschen" erzielte um 20:15 Uhr bereits gute 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" sogar 2,1 Prozent erzielte.

Bei n-tv lief am späten Abend die zweite Folge von "Jetzt Knippertz!", diesmal zum Thema Steuern. Nach dem ernüchternden Start im April, als die Sendung nicht über 60.000 Zuschauer und 0,5 Prozent Marktanteil hinaus kam, sah es diesmal schon deutlich besser aus: 150.000 Zsuchauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil lag bei 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vor allem bei jungen Männern war die Sendung gefragt: Bei den 14- bis 49-Jährigen Zuschauern lag der Marktanteil bei 5,9 Prozent.

