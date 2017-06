Sat.1 mit Film deutlich erfolgreicher als zuletzt mit Shows

© Sat.1

Nachdem Sat.1 sonntags zuletzt einige bittere Show-Flops hinnehmen musste, stehen nun erstmal Filme auf dem Programm. Das lief zumindest diese Woche deutlich besser. Der erste Platz ging aber an eine "Tatort"-Wiederholung vor RTL und ProSieben.



26.06.2017 - 09:06 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 09:06 Uhr

Im vergangenen Herbst wandelte Sat.1 den Sonntag zum Showabend um und feierte dort mit "The Voice" auch einen schönen Erfolg. Ansonsten funktionierte auf diesem Sendeplatz allerdings bislang nur der Ableger "The Voice Kids", während die diversen neuen Formate allesamt völlig floppten - zuletzt "Little Big Shots" mit Thomas Gottschalk" ebenso wie "It's Showtime". Bevor man in der neuen Saison sonntags daher lieber auf Ableger bekannter Show-Marken setzt, stehen im Sommer nun erstmal Filme auf dem Programm. Zumindest zum Auftakt lief das deutlich besser.

So erreichte Sat.1 mit dem Klassiker "Independence Day" einen Marktanteil von 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: "It's Showtime" war in der vergangenen Woche nicht über 6,2 Prozent hinaus gekommen. 2,22 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Sat.1 hatte damit insgesamt sogar mehr Zuschauer als RTL und ProSieben, die beide auf Free-TV-Premieren setzten, reihte sich aber in der Zielgruppe hinter diesen ein.

Hier hatte diesmal RTL mit "The Best of Me - Mein Weg zu dir" knapp die Nase vorn. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag hier bei 12,6 Prozent. ProSieben kam mit "Who am I - Kein System ist sicher" auf 12,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. 2,2 Millionen Zuschauer sahen den RTL-Film insgesamt, 1,88 Millionen waren es bei ProSieben.

Wenn man die Zuschauer der Filme von RTL, ProSieben und Sat.1 zusammenzählt, dann waren es übrigens immer noch weniger als Das Erste mit der Wiederholung eines "Tatorts" zu sich locken konnte. Der Film "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" bewegte nämlich nochmal 6,44 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Franken-"Tatort" mit 14,3 Prozent Marktanteil Marktführer um 20:15 Uhr. Das ZDF erreichte mit einer Wiederholung von "Frühling zu zweit" 4,15 Millionen Zuschauer. 13,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 7,5 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

