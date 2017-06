Das Erste siegt mit Confed Cup, aber auch ZDF stark

© iSPOON / photocase.com

Mit der Partie Portugal gegen Chile hat Das Erste am Mittwoch gute Quoten eingefahren. Geholfen hat dabei wohl auch, dass es in die Verlängerung ging. Doch auch für das ZDF lief es gut - die Mainzer holten sich sogar die Tagesmarktführerschaft.



29.06.2017 - 09:11 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 09:11 Uhr

Dass deutsche TV-Sender mit der Fußball-Nationalmannschaft im Programm gute bis sehr gute Quoten einfahren, ist nichts neues. Wohl aber die Tatsache, dass auch Spiele ohne die Beteiligung der DFB-Elf für richtig gute Quoten sorgen - so geschehen am Mittwochabend. Da stand die Confed-Cup-Partie zwischen Portugal und Chile an, die Das Erste live ab 20 Uhr übertrug. Für das gesamte Spiel, inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen, wird eine Reichweite ausgewiesen - und diese lag bei 5,84 Millionen. Damit sicherte sich der Sender den Tagessieg. Der Marktanteil lag bei starken 21,9 Prozent.





Und auch beim jungen Publikum hatte kein anderer Sender mehr Zuschauer als Das Erste: 1,37 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Spiel an und bescherten dem Ersten damit starke 15,9 Prozent Marktanteil. Die Werte sind vermutlich im Laufe des Abends noch deutlich angestiegen, weil es lange ein knappes Spiel war. Das Elfmeterschießen war schließlich nach kurzer Zeit beendet - Chile gewann mit 3:0.

Doch auch beim ZDF muss man sich nicht verstecken. "Der Kommissar und das Meer" kam ab 20:15 Uhr auf 4,52 Millionen Zuschauer und 16,3 Prozent Marktanteil. "Bares für Rares" holte am Nachmittag 23,4 Prozent Marktanteil, "SOKO Wismar" überzeugte am Vorabend mit 19,2 Prozent. Insgesamt war das Quotenniveau des ZDF über den Tag verteilt viel höher als das des Ersten, sodass die Mainzer sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,1 Prozent die Marktführerschaft sicherten. Das Erste kam dahinter auf ebenfalls sehr gute 13,2 Prozent.

