"Bones"-Wiederholungen stark, ProSieben-Sitcoms mau

Mit zwei alten Folgen von "Bones" hat RTL überraschend gute Quoten eingefahren und lag vor "Sing meinen Song". Dafür werden die Probleme am Nachmittag immer größer. Bei ProSieben konnten sich die Sitcoms am Abend nicht entscheidend verbessern.



05.07.2017 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2017 - 08:53 Uhr

Normalerweise fährt RTL mit "Bones"-Wiederholungen solide, in den vergangenen Wochen musste man den Tagessieg aber regelmäßig Vox überlassen. Anders an diesem Dienstag: Mit zwei alten Folgen der Krimiserie holte RTL den ungefährdeten Tagessieg. 1,31 Millionen junge Zuschauer sahen sich die erste Episode des Abends an, 1,37 Millionen waren es bei Folge zwei. Damit hatte man rund 200.000 junge Zuschauer mehr als "Sing meinen Song". Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei sehr guten 15,9 und 15,7 Prozent - das sind die besten Werte, die "Bones" in jüngster Vergangenheit holte. Nicht einmal die Erstausstrahlungen liefen besser.

Doch so gut es für RTL in der Primetime lief, die Probleme am Nachmittag werden derzeit immer größer. Schon seit Mitte Juni sind zweistellige Marktanteile bei den Scripted Realitys eine Seltenheit, nun sah es besonders bitter aus. "Verdachtsfälle" stürzte nach einem gewohnt guten "Punkt 12" (13,0 Prozent Marktanteil) auf ganz schlechte 6,9 Prozent ab. Die zwei weiteren Ausgaben blieben bei 9,1 und 8,7 Prozent hängen, auch "Betrugsfälle" kam ab 17 Uhr nur auf 9,4 Prozent. Erst "Unter Uns" konnte sich danach wieder spürbar steigern und lag mit 14,6 Prozent und 940.000 Zuschauern im grünen Bereich.

Doch auch woanders gab’s Probleme: Die "Klinik am Südring" verzeichnete in Sat.1 mit 5,7 Prozent Marktanteil einen neuen Tiefstwert. In der Primetime waren für die Komödie "Tierisch verknallt" nur 6,6 Prozent drin, 1,44 Millionen Menschen schalteten ein. Das half dann auch der "Akte" von Claus Strunz nicht, die sich mit 960.000 Zuschauern und 6,2 Prozent Marktanteil begnügen musste.

Bei ProSieben konnte sich die neue Sitcom "The Mick" am Abend nicht spürbar steigern. Nachdem es in der vergangenen Woche zum Start mit 7,0 Prozent Marktanteil richtig schlecht aussah, waren nun 7,6 Prozent drin. Die Reichweite bei den jungen Zuschauern blieb mit 660.000 konstant. Insgesamt sahen mit 800.000 Zuschauern sogar etwas weniger Menschen zu. "The Mom" holte danach nur 7,2 und 7,6 Prozent und auch die "Simpsons" dümpelten zu Beginn der Primetime bei teils tief einstelligen Marktanteilen herum.

So sicherte sich RTL mit einem Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent die Spitzenposition in den Quotencharts, ProSieben konnte sich dank einer gewohnt starken Daytime auf 10,2 Prozent retten. Bei Sat.1 kann man mit den erzielten 7,2 Prozent jedoch so gar nicht zufrieden sein.

