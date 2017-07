ProSieben: "Family Guy" sorgt für spürbare Linderung

© Twentieth Century Fox Film Corporation.

Ohne "The Mick" und "Mom" sah es für ProSieben in dieser Woche deutlich besser aus: "Family Guy" gelang als Ersatz am späten Abend sogar ein zweistelliger Marktanteil. In Sat.1 schlug sich "Akte 20.16" trotz eines mageren Vorlaufs gut.



19.07.2017 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 19.07.2017 - 09:00 Uhr

Nachdem die neue US-Sitcom "The Mick" in der vorigen Woche gerade mal noch sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr und "Mom" mit weniger als fünf Prozent sogar noch schlechter lief, zog ProSieben die Notbremse und nahm beide Serien kurzerhand aus dem Programm (DWDL.de berichtete). Als Ersatz fungierten in dieser Woche nun erstmals neue Folgen von "Family Guy" - und siehe da: Mit dieser Programmänderung fuhr der Sender auf Anhieb deutlich besser.

So erzielte die erste Folge um 22:08 Uhr zwar nur 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch direkt im Anschluss lief es mit 10,1 Prozent durchaus zufriedenstellend. In beiden Fällen hatten jeweils fast 700.000 Zuschauer eingeschaltet. Das sind auch deshalb ganz ordentliche Werte, weil die "Simpsons" im Vorfeld keineswegs Bäume ausrissen. Mit vier Wiederholungen erreichte ProSieben durchweg weniger als eine Million Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich zwischen 9,0 und 10,2 Prozent.

Am späten Abend war dann allerdings mit den Superhelden-Serien "The Flash" und "Gotham" nichts mehr zu holen: Die beiden US-Produktionen fielen beim Publikum mit Marktanteilen von 5,7 und 5,2 Prozent komplett durch. Deutlich besser verlief der Serien-Abend für RTL, wo alte Folgen von "Bones" und "CSI" die meiste Zeit über mit Marktanteilen um 13 Prozent ganz solide unterwegs waren. Sat.1 tat sich derweil mit Wiederholungen von "Der letzte Bulle" schwer, konnte mit "Akte 20.17" aber einen Achtungserfolg feiern: Der Marktanteil von 10,1 Prozent war der beste Wert des Magazins seit Mitte April.

Bei Vox war unterdessen noch einmal "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen - gezeigt wurden allerdings ausschließlich Höhepunkte der gerade zu Ende gegangenen Staffel. Mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent in der Zielgruppe kann man in Köln so gesehen zufrieden sein, insgesamt schalteten 1,16 Millionen Zuschauer ein. Die beiden Ausgaben von "One Night Song" blieben anschließend mit Marktanteilen von 6,5 und 4,7 Prozent jedoch recht blass. kabel eins wusste die schwächeren Vox-Quoten für sich zu nutzen: Dort steigerte sich "Achtung Abzocke" auf einen Marktanteil von 7,6 Prozent - neuer Staffel-Bestwert.

