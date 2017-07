RTL II: "Curvy Supermodel" hält solides Quoten-Niveau

© RTL II

Die RTL-II-Show "Curvy Supermodel" hat nach dem unspektakulären Auftakt der zweiten Staffel zumindest keine Zuschauer verloren. Das anschließende Magazin tat sich aber schwerer. Am Vorabend ging's für die Soaps zurück auf Normalmaß.



25.07.2017 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 25.07.2017 - 09:02 Uhr

Dafür, dass RTL II die zweite Staffel von "Curvy Supermodel" aufmerksamkeitsstark bewarb, fielen die Quoten der Castingshow in der vorigen Woche etwas ernüchternd aus. Die gute Nachricht für den Sender: Mit der zweiten Folge ging es zumindest nicht nach unten. 880.000 Zuschauer waren am Montagabend ab 20:15 Uhr im Schnitt dabei und damit ähnlich viele wie beim Staffel-Auftakt. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 6,4 Prozent stabil - ohne Zweifel ein ordentlicher Wert, aber eben auch nicht mehr als das.

Immerhin: Bei den 14- bis 29-Jährigen war die Show mit einem Marktanteil von 16,1 Prozent Marktführer. Das Zusammenspiel mit dem anschließenden "Curvy Supermodel"-Magazin wollte diesmal jedoch nicht so recht funktionieren: Der Marktanteil ging ab 22:19 Uhr in der klassischen Zielgruppe auf nur noch 4,8 Prozent zurück, insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt nur 690.000 Zuschauer am Ball. Besser wurde es im weiteren Verlauf des Abends übrigens nicht - und das, obwohl RTL II bereits die schwache Selfie-Soap "Mjunik" vorsorglich aus dem Programm genommen hat. Doch "15 haarscharfe Facts" und eine alte "Kochprofis"-Folge erzielten lediglich Marktanteile von 3,0 und 2,7 Prozent in der Zielgruppe.

Beendet ist zudem der kurze Höhenflug der Vorabend-Soaps, die noch am Freitag die besten Quoten seit Monaten verbuchen konnten. Von der ersehnten Zweistelligkeit blieben zum Start in die neue Woche jedoch beide Produktionen ein ganzes Stück entfernt: So erzielte "Köln 50667" um 18:00 Uhr diesmal nur noch 6,9 Prozent Marktanteil, ehe es "Berlin - Tag & Nacht" bei den 14- bis 49-Jährigen auf 7,5 Prozent brachte. Insgesamt waren um 19:00 Uhr übrigens 730.000 Zuschauer dabei, um die Dailysoap zu sehen.

Der Tagesmarktanteil von RTL II lag am Montag derweil bei unspektakulären 5,4 Prozent. Von den großen acht Sendern landete nur kabel eins dahinter - dort tat sich nicht nur der Spielfilm "The Green Hornet" in der Primetime mit nur 4,8 Prozent Marktanteil schwer, sondern einmal mehr der Vorabend. Die größten Probleme offenbarte "Mein Lokal, Dein Lokal" mit nur 2,7 Prozent, aber auch "Abenteuer Leben täglich" und "Achtung Kontrolle" blieben mit weniger als vier Prozent Marktanteil blass.

