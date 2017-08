Sat.1 startet unspektakulär in seinen "Fiction-Herbst"

© Sat.1/Stephan Rabold

Mit der Komödie "Rockstars zähmt man nicht" zeigte Sat.1 am Dienstag zur Abwechslung mal wieder eine Film-Premiere - allzu berauschend fielen die Quoten aber nicht aus. Wie gut, dass anschließend auf "Promi Big Brother" Verlass war.



23.08.2017 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 23.08.2017 - 08:58 Uhr

Auch wenn sich der Sommer am Dienstag noch einmal blicken ließ, startete Sat.1 schon mal vorsorglich in seinen "Fiction-Herbst" - nach Maß verlief der Auftakt allerdings nicht, wie die Quoten am Tag danach zeigen. Obwohl man mit Tom Beck einen bekannten Hauptdarsteller verpflichtet hat, verzeichnete der Spielfilm "Rockstars zähmt man nicht" nur ernüchternde Zuschauerzahlen. Mehr als ein unspektakulärer Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe war zur besten Sendezeit nicht drin. Insgesamt konnten sich gerade mal 1,49 Millionen Zuschauer für den Streifen begeistern, sodass hier sogar nur 5,6 Prozent erzielt wurden.

"Promi Big Brother" sorgte ab 22:15 Uhr zumindest für Schadensbegrenzung und steigerte sich auf 1,77 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil deutlich an und lag bei sehr guten 13,9 Prozent - das war zwar wieder ein ganzes Stück weniger als noch am Tag zuvor, dürfte aber vorerst reichen, um bei Sat.1 für glückliche Gesichter zu sorgen. Zufrieden kann man aber auch deshalb sein, weil es gelungen ist, die "Promi Big Brother"-Fans danach bei der Stange zu halten: "Akte 20.17" kam gegen Mitternacht nämlich noch auf 1,07 Millionen Zuschauer sowie 11,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Weil am Dienstag auch tagsüber Marktanteile von bis zu 13,2 Prozent erzielt wurden, fiel zudem der Tagesschnitt zweistellig aus: Auf gute 10,5 Prozent Marktanteil brachte es Sat.1 am Dienstag in der Zielgruppe - und teilte sich zusammen mit RTL die Marktführerschaft. Der Kölner Sender startete zunächst zwar gut in den Abend, doch mit der Zeit ging ihm die Puste aus: Hatte "Bones" zunächst mit einer alten Folge noch 13,7 Prozent Marktanteil verbucht, so kam "CSI: Den Tätern auf der Spur" zu später Stunde nicht mehr über 9,3 Prozent hinaus.

Besonders bitter: Tagsüber lief's gleich mehrfach desaströs für RTL. Zwei Folgen der "Verdachtsfälle" brachten es nur auf Marktanteile von 7,4 und 7,3 Prozent, "Betrugsfälle" ging danach mit 6,1 Prozent baden. Tiefpunkt war jedoch die Vormittags-Wiederholung von "Betrugsfälle", die RTL mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent vorübergehend auf Nischensender-Niveau schrumpfte. Für ProSieben lief's indes am Dienstag über weite Strecken hinweg unspektakulär. In der Primetime gelang weder den "Simpsons" noch "Family Guy" der Sprung in die Zweistelligkeit.

