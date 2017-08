Diana-Doku bei Sat.1 Gold gefragt, starke NFL-Rückkehr

© Sat.1

Ein paar kleine Sender haben am Sonntag gute Quoten eingefahren, am besten lief es für Sat.1 Gold, wo unter anderem eine Diana-Doku viele Zuschauer hatte. Bei ProSieben Maxx erreichte die NFL starke Quoten, Beachvolleyball tat sich davor aber schwer.



28.08.2017 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 09:44 Uhr

Prinzessin Diana ist zu ihrem 20. Todestag allgegenwärtig, überall laufen Dokus und Reportagen zum damaligen Tod der jungen Frau. Sat.1 Gold hat mit der Doku "Die Akte Diana - Tod einer Prinzessin" am Sonntag gute Quoten eingefahren: 630.000 Zuschauer sahen zur besten Sendezeit zu, das entsprach 2,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 2,5 Prozent drin. Die Wiederholung des Sat.1-Formats “Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Prof. Tsokos” holte danach noch 2,6 Prozent bei den Jüngeren.

Und weil auch "Niedrig und Kuhnt" und "K11" am Vorabend weit über dem Senderschnitt lagen, kann man sich in Unterföhring über einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 2,3 Prozent freuen. Damit war man der stärkste Sender der dritten Reihe. Knapp geschlagen geben musste sich Nitro, das vor allem in der Primetime punktete. Die verschiedenen "CSI"-Serien steigerten sich im Verlauf des Abends auf bis zu 3,8 Prozent in der Zielgruppe.

Bei ProSieben Maxx zeigt sich ein geteiltes Bild des angekündigten "Super-Sport-Sonntags": Die beiden Pre-Season-Spiele der NFL verzeichneten starke Wert von bis zu 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das erste Spiel sahen im Schnitt rund 290.000 Menschen, das zweite am ganz späten Abend rund 165.000. Die Beachvolleyballer am Nachmittag gingen allerdings völlig baden: Die fast halbstündige Vorberichterstattung der FIVB World Tour Finals holte keine Werte im messbaren Bereich. Das einstündige Finale der Herren kam anschließend auf 20.000 Zuschauer, die Damen erreichten danach immerhin noch 60.000 Menschen. Die Marktanteile lagen jeweils bei deutlich weniger als 1,0 Prozent. Einen Rückblick auf den letzten Super Bowl wollten um 14 Uhr ebenfalls nur 20.000 Menschen sehen.

Doch noch einmal kurz zurück zu Prinzessin Diana: Sat.1 Gold war nämlich nicht der einzige Sender, der am Sonntag eine Sendung über sie im Programm hatte. RTL zeigte am Vorabend "Diana - Die größten Geheimnisse der bekanntesten Frau der Welt" und erreichte damit 2,82 Millionen Zuschauer, das entsprach sehr guten 12,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe waren immerhin 12,6 Prozent drin.

