PARTEI-Film punktet bei Tele 5 vor allem bei Jüngeren

© Tele 5

Im Vorfeld der Ausstrahlung hat der PARTEI-Film für viel Aufregung gesorgt, sogar die Medienhüter schalteten sich ein. Die Quoten waren nun solide, vor allem beim jungen Publikum lief es gut. Bei RTLplus sehnt man sich nach den neuen Folgen seiner Gameshows.



21.09.2017 - 09:27 Uhr von Timo Niemeier 21.09.2017 - 09:27 Uhr

Weil Wahlwerbung kurz vor der Bundestagswahl strikt reglementiert ist, ließ die Ankündigung von Tele 5, einen Film über die Partei DIE PARTEI zeigen zu wollen, aufhorchen. Tatsächlich schalteten sich auch die Medienhüter ein und machten den Sender auf die geltenden Vorgaben aufmerksam und forderten eine Programmänderung. Tele 5 erklärte, der Film sei in eigenem Auftrag entstanden - ohne das Zutun der Partei. Daher wurde der Film am Mittwoch auch gezeigt.

Ein großer Überflieger war "Super-Sexy-Mini-Porno" dabei aber nicht. 170.000 Menschen schalteten am späten Abend ab 22:33 Uhr ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,9 Prozent und damit auf Höhe des Senderschnitts. Beim jungen Publikum kam der Film noch ein wenig besser an, hier wurden 1,4 Prozent gemessen. 100.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Film steigerte sich damit immerhin im Vergleich zum Vorprogramm: "Vendetta Lametta" sahen ab 22 Uhr nur 120.000 Menschen, mit 0,5 bei allen und 0,6 Prozent bei den jungen Zuschauern kann man nicht zufrieden sein. Zur besten Sendezeit lockte der Film "Wrecker" 290.000 Menschen an, in beiden Zielgruppen erreichte Tele 5 damit 1,0 Prozent Marktanteil.

Bei RTLplus fiebert man derweil auf die neuen Folgen seiner Gameshows hin, die ab dem 9. Oktober zu sehen sein werden. Die Wiederholungen erreichen derzeit meist nur magere Quoten. "Jeopardy", "Familienduell", "Ruck Zuck" und "Glücksrad" kamen am Mittwochvorabend allesamt auf etwa 100.000 Zuschauer. Während das insgesamt noch zu 0,4 bis 0,5 Prozent Marktanteil reichte, sah es beim jungen Publikum ganz düster aus. Mehr als 0,4 Prozent ("Jeopardy") waren nicht drin, "Familienduell" und "Ruck Zuck" erreichten sogar nur 0,1 Prozent.

Teilen