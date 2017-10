Neue Folgen von "Sweet & Easy" vermasseln den Start

© sixx/Marc Rehbeck

Die Daytime von sixx lief am Samstag überhaupt nicht gut. In dem sehr schwachen Umfeld erwischte dann auch "Sweet & Easy" einen äußerst schlechten Start für die neuen Folgen. Bei ZDFneo brach "Countdown Copenhagen" am zweiten Abend mächtig ein.



08.10.2017 - 09:45 Uhr von Marcel Pohlig 08.10.2017 - 09:45 Uhr

Auf Sendung war Enie van de Meiklokjes zwar auch in den vergangenen Wochen, neue Folgen von "Sweet & Easy" gab es da aber nicht. Die Fortsetzung der sechsten Staffel ging da an diesem Samstag auch ziemlich unter. Nur 60.000 Zuschauer sahen den Start der zweiten Hälfte der sechsten Staffel am Nachmittag bei sixx. In der Zielgruppe schalteten dabei lediglich 20.000 Zuschauer ein – mehr als miese 0,4 Prozent waren für die Backshow da nicht drin. Auch eine zuvor gezeigte Wiederholung erreichte in der Zielgruppe nur diese Werte und lief insgesamt mit 70.000 Zuschauern auch nur minimal besser.

Überhaupt schwächelte sixx im Tagesprogramm ziemlich. "Cake Wars – Die große Tortenschlacht" erreichte mit zwei Folgen vor "Sweet & Easy" lediglich 90.000 bis 100.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten jeweils 0,4 Prozent ein, womit sixx Marktanteile von 0,9 und 1,0 Prozent erreichte. "Giada kocht – Happy Italien Food" wollten direkt davor nur 20.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, was miesen 0,6 Prozent entspricht. Die erste Folge des Formats brachte es immerhin auf 1,1 Prozent, profitierte dabei aber vor allem von Jamie Oliver. Der holte am Mittag nämlich mit "Jamies Wohlfühlküche" mit 60.000 Zuschauern in der Zielgruppe immerhin noch gute 1,7 Prozent. Am späten Nachmittag und Vorabend erreichte sixx mit "Beachfront – Haus am Strand gesucht" zweimal 0,9 und zweimal 1,5 Prozent. Mit "Ungeklärt – Mord verjährt nicht" waren in der Primetime dann immerhin wieder bis zu 2,3 Prozent drin; "Mord im Paradies" brachte es gar auf bis zu 2,8 Prozent.

Bei ZDFneo stürzte "Countdown Copenhagen" nach dem ausbaufähigen Start am zweiten Abend nun völlig ab. Nur 180.000 Zuschauer sahen die zweite Folge der täglich gesendeten Serie, womit ZDFneo lediglich 1,1 Prozent erreichte. In der Zielgruppe brach "Countdown Copenhagen" dabei völlig ein und konnte nur noch 20.000 Zuschauer und katastrophale 0,4 Prozent vorweisen. Allerdings lief es auch zuvor für "Columbus Circle" mit nur 40.000 Zuschauern und 0,5 Prozent in der jüngeren Zielgruppe mies. Insgesamt sahen ebenfalls nur 180.000 Zuschauer zu, womit zu dieser Zeit gar nur 0,7 Prozent drin waren. "Crocodile Dundee in Los Angeles" unterhielt zum Start in den Abend 570.000 Zuschauer und erzielte damit nur 1,9 Prozent. In der Zielgruppe kam die Komödie auf 130.000 Zuschauer und 1,4 Prozent.

Tele 5 startete unterdessen schwach in den Abend. "Frankenfish" erreichte zur besten Sendezeit nur 270.000 Zuschauer und 0,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 70.000 Zuschauer ein, womit lediglich 0,8 Prozent markiert wurden. Tele 5 konnte allerdings im Anschluss zulegen und erreichte mit "Mega Alligators" 310.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 100.000 Zuschauer ein. Insgesamt wie in der Zielgruppe reichte das für solide 1,3 Prozent. "Ghost Machine" eröffnete die Nacht danach dann sogar mit 2,1 Prozent in der Zielgruppe und steigerte sich mit 200.000 Zuschauern insgesamt auf 1,9 Prozent.

