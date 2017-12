ZDF: Biathlon knackt 30 Prozent, "Terra X" überzeugt

© ZDF

Beim ZDF kann man auf einen starken Sonntag zurückblicken: Mit Wintersport verbuchte der Sender tagsüber zeitweise 30 Prozent Marktanteil. Punkten konnten die Mainzer aber auch mit "Terra X" und der "Sportler des Jahres"-Gala.



18.12.2017 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 09:32 Uhr

Mit dem "Tatort" lief die meistgesehene Sendung des Sonntags zwar im Ersten, doch die Marktführerschaft sicherte sich trotzdem das ZDF - und zwar deutlich. Auf starke 14,3 Prozent belief sich der Tagesmarktanteil des Senders beim Gesamtpublikum, der damit über vier Prozentpunkte Vorsprung aufs Erste hatte. Besonders gefragt waren die stundenlangen Wintersport-Übertragungen, allen voran vom Biathlon. Als die Damen zur Mittagszeit zum Massenstart antraten, trieben 4,86 Millionen Zuschauer den Marktanteil auf herausragende 30,0 Prozent.

Ähnlich stark lief es später für die Herren, die mit 4,81 Millionen Zuschauern noch auf 27,5 Prozent kamen. Noch dazu war Biathlon auch beim jungen Publikum ein voller Erfolg: Die Marktanteile der beiden Läufe beliefen sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf 18,6 beziehungsweise 18,5 Prozent. Aber auch sonst kann man beim ZDF voll und ganz zufrieden sein: So erreichten die Nordischen Kombinierer dazwischen 3,42 Millionen Zuschauer, beim Skispringen waren später noch 3,61 Millionen Zuschauer dabei.

Erfolgreich war der Sender zudem am Vorabend, wo die "heute"-Nachrichten mit 4,46 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,4 Prozent zu überzeugen wussten. "Terra X" verzeichnete schließlich mit der vorerst letzten Folge von "Faszination Erde" im Schnitt 4,66 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Die Doku-Reihe mit Dirk Steffens war damit gefragter als so manche Sendung in der Primetime. Später am Abend erreichte die "Sportler des Jahres"-Gala übrigens noch 3,13 Millionen Zuschauer und damit fast 400.000 mehr als 2016.

Unter den kleinen Sendern lief's derweil am Sonntag beispielsweise für Tele 5 gut, wo der Zweiteiler "Earthsea - Die Saga von Erdsee" von fast einer halben Million Zuschauern gesehen wurde. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 1,3 und 2,2 Prozent. Bei Nitro steigerten sich die "CSI"-Serien im Laufe des Abends sogar auf bis zu 5,3 Prozent Marktanteil. 690.000 Zuschauer waren beispielsweise um 22:00 Uhr dabei. RTLplus verbuchte mit "Dr. Stafen Frank" zeitweise immerhin 300.000 Zuschauer und war auch bei den Jüngeren mit durchweg mehr als einem Prozent gefragt.

