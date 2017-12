Sport1 punktet mit Darts, Super RTL und Disney schwach

© Sport1

Sport1 punktete bereits im Tagesprogamm mit der langen Darts-Übertragung und legte in der Primetime noch einmal eine ordentliche Schippe zu. Die beiden Familiensender Super RTL und Disney Channel gerieten derweil am Tag vor Heiligabend unter die Räder.



24.12.2017 - 09:33 Uhr von Marcel Pohlig 24.12.2017 - 09:33 Uhr

Während sich die meisten kleineren Sender am Tag vor Heiligabend schwer taten, trumpfte Sport1 am Samstag auf. Die Darts-WM war nicht nur im Tagesprogramm gefragt, sondern in der Primetime sogar umso beliebter. 330.000 Zuschauer verfolgten die fast fünfstündige Übertragung am Nachmittag im Schnitt, womit der Sportsender gute 2,2 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 130.000 Zuschauer ein, was tollen 2,7 Prozent entspricht.

Noch deutlich besser sah es für die 2. Runde der Darts-WM in der Primetime aus. Hier erreichte Sport1 im Schnitt 730.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Besonders gut lief es für den Sportkanal dabei in der Zielgruppe. Hier legte die Darts-WM ebenfalls ordentlich zu und steigerte sich auf sehr gute 440.000 Zuschauer und viereinhalb Prozent. Zwischen beiden Übertragungen schlug sich auch die Eishockey-Liga mit dem Spiel zwischen Mannheim und Schwenningen mit 140.000 Fans in der Zielgruppe und 1,9 Prozent gut. Insgesamt sahen 390.000 Zuschauer die Übertragung.

In der Primetime war Sport1 selbst stärker als Super RTL und ZDFneo. Bei letzterem erreichte der sonst am Freitag im Einsatz befindliche "Lewis" nur 540.000 Zuschauer in der Primetime – rund eine Million weniger als auf dem üblichen Sendeplatz. Die zweite Folge steigerte sich zwar, brachte es aber auch nur auf 610.000 Zuschauer und 2,1 Prozent. In der Zielgruppe waren jeweils 110.000 Zuschauer dabei. "Ein Pyjama für Zwei" sahen am späten Abend dann auch nur noch insgesamt 210.000 Zuschauer.

Super RTL versuchte dagegen sein Glück mit der Weihnachtsgeschichte von "Tom und Jerry". Dafür interessierten sich zur besten Sendezeit insgesamt aber nur 480.000 Zuschauer, womit die Kölner magere 1,5 Prozent erreichten. In der Zielgruppe lief es mit nur 130.000 Zuschauern und 1,2 Prozent sogar noch ein wenig schlechter. Als im Anschluss dann "Tom und Jerry – Der Film" auf dem Programm stand, ging es endgültig bergab. Nur 60.000 Zuschauer wollten den Film in der Zielgruppe sehen, womit Super RTL miserable 0,6 Prozent erreichte. Insgesamt schalteten nur 250.000 Zuschauer ein.

Ein kleiner Trost für Super RTL: Beim Disney Channel sah es am Samstagabend auch nicht besser aus. "Mickys fröhliche Weihnachten" wollten zur besten Sendezeit lediglich 150.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe schalteten nicht mehr als 80.000 Zuschauer ein, was mageren 0,8 Prozent entspricht. "Mickys turbulente Weihnachtszeit" halbierte diese Werte in der Zielgruppe anschließend gar noch; insgesamt blieben nur noch 80.000 Zuschauer beim Sender. "Disneys Magic Moments" konnte am späteren Abend mit nur 90.000 Zuschauern dann auch nichts mehr reißen.

Gut lief der Abend unterdessen für Vox. "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" wollten zur besten Sendezeit 2,04 Millionen Zuschauer sehen, was insgesamt bereits soliden 6,1 Prozent entspricht. In der Zielgruppe schalteten 900.000 Zuschauer ein, womit die Kölner schöne 8,3 Prozent erzielten. Nur auf dem Papier war es unterdessen eine gute Idee, das Weihnachtskonzert von "Sing meinen Song" im Anschluss noch einmal zu wiederholen. Mehr als 380.000 Zuschauer interessierte dies in der Zielgruppe nämlich nicht, wodurch der Marktanteil auf maue 4,9 Prozent fiel.

Teilen