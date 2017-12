Darts weiter stark, Kalkofe unter Vorjahreswert

© Sport1

Die langen Darts-Übertragungen bescherten Sport1 am Mittwoch einen Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent, weil es schon tagsüber hervorragend lief. Kalkofes Rückblick "Fresse, 2017!" lief bei Tele 5 gut, erreichte aber die Vorjahreswerte nicht



28.12.2017 - 09:59 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 09:59 Uhr

Die Übertragung Darts-WM bleibt für Sport1 weiterhin ein herausragender Erfolg. Mit einem Tagesmarktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verhalfen sie Sport1 zum stärksten Tag seit über einem halben Jahr. Dabei blieb die Übertragung in der Primetime sogar recht klar hinter den Spitzenwerten der letzten Tage zurück: Im Schnitt sahen diesmal 540.000 Zuschauer ab 19:30 Uhr bis in den späten Abend hinein zu, hier waren aber auch schon Reichweiten über 700.000 erzielt worden. Der Marktanteil lag diesmal bei 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Den Unterschied machten die sehr starken Werte, die bereits tagsüber erzielt wurden. Dort trat unter anderem der Deutsche Kevin Münch an, der allerdings den Einzug ins Achtelfinale verpasste. Schon ab 13:30 Uhr und 18:30 Uhr waren im Schnitt 520.000 Zuschauer mit dabei, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum und hervorragenden 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Tele 5 zeigte unterdessen wieder Oliver Kalkofes Jahresrückblick "Fresse, 2017!". 290.000 Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war insbesondere beim jüngeren Publikum deutlich mehr als der Senderschnitt, allerdings blieb Kalkofe hinter den Werten des vergangenen Jahres zurück, also sogar 400.000 Zuschauer eingeschaltet hatten. "Serdar Somuncu - H2 Universe - Die Machtergreifung" zählte im Anschluss an "Fresse, 2017!" noch 140.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Einen guten Start erwischte unterdessen "Agatha Christie's Poirot" bei One, vor allem mit Blick aufs ältere Publikum. 410.000 Zuschauer sahen hier zu, das reichte für 1,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 0,6 Prozent Marktanteil allerdings schwächer aus. "Agatha Christie - Kleine Morde" hatte im Anschluss noch 360.000 Zuschauer, der Marktanteil stieg noch leicht auf 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum an. Gut verlief der Abend auch für Sixx, wo "Mit dir an meiner Seite" mit 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso punktete wie "Hannah Montana - Der Film", der am späteren Abend 2,3 Prozent Marktanteil erzielte. Und Nitro fährt gut mit der "Eis am Stiel"-Reihe: über den Abend steigerte sich der Marktanteil auf zuletzt 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

