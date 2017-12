Große Privatsender kämpfen mit großen Problemen

© ProSieben

Die großen Privaten konnten am Donnerstag nur wenig reißen. Während sich RTL und Sat.1 zur besten Sendezeit mit Serien-Wiederholungen schwertaten, enttäuschte bei ProSieben die Free-TV-Premiere von "Zoolander No. 2".



29.12.2017 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 09:05 Uhr

Für die großen Privatsender lief es am Donnerstag nicht gerade rund. Zwar sicherte sich RTL die Marktführerschaft in der Zielgruppe, doch mit nur 10,6 Prozent Marktanteil kann man in Köln kaum zufrieden sein. Allerdings rettete sich der Sender am Abend auch nur mit Wiederholungen über die Runden. So verzeichnete "Alarm für Cobra 11" zunächst lediglich 10,1 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,93 Millionen Zuschauern, ehe eine weitere aufgewärmte Folge auf 2,02 Millionen Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Dass RTL am späten Abend noch einmal seine längst eingestellte Krimiserie "Die Draufgänger" aus dem Archiv holte, erwies sich zudem nicht unbedingt als gute Idee. Mehr als 1,54 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,8 Prozent in der Zielgruppe waren jedenfalls nicht drin. Verlassen konnte sich der Sender letztlich vor allem mal wieder auf "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das am Vorabend von 1,48 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern gesehen wurde und sich damit den Tagessieg mit "2017 - Das Quiz" teilte. Der Marktanteil lag bei sehr guten 18,0 Prozent.

Verglichen mit Sat.1 und ProSieben war RTL am Donnerstag aber noch einigermaßen gut bedient, denn die beiden Konkurrenten aus Unterföhring schleppten sich mit Tagesmarktanteilen von nur 6,8 und 7,6 Prozent dem Jahresende entgegen. Den ganzen Tag über verharrten die Werte im einstelligen Bereich - so auch in der Primetime, wo drei Wiederholungen von "Criminal Minds" in Sat.1 lediglich Marktanteile zwischen 7,4 und 8,7 Prozent einfuhren. Am Vorabend ging zudem die "Klinik am Südring" mit desaströsen 4,0 Prozent baden.

ProSieben wurde zudem nicht dafür belohnt, mit "Zoolander No. 2" eine Free-TV-Premiere ins Programm genommen zu haben. Mit 1,02 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,2 Prozent in der Zielgruppe lief's für die US-Komödie sehr enttäuschend. Später am Abend blieb dann auch "Cop Out - Geladen und entsichert" bei nur 6,5 Prozent hängen.

