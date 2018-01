Vox punktet mit "100 Songs", Sat.1-Comedys fallen durch

© Vox

Dass bei Vox am Silvestertag die Musik spielte, hat sich bezahlt gemacht: Zeitweise lagen die Marktanteile von "100 Songs, die die Welt bewegten" im zweistelligen Bereich. Am Abend lief's dafür nicht gut - hier tat sich auch Sat.1 äußerst schwer.



01.01.2018 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 01.01.2018 - 09:28 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 7,5 Prozent war Vox am letzten Tag des Jahres in der Zielgruppe Dritter - noch vor ProSieben und Sat.1, die sich mit Werten von 6,6 und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen über die Runden quälten. Zu verdanken hat Vox den Erfolg vor allem der Daytime, wo das Format "100 Songs, die die Welt bewegten" über Stunden hinweg für gute Quoten sorgte. So waren bereits um 12:16 Uhr im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauer dabei, um kurz nach 16 Uhr wurden sogar 1,53 Millionen gezählt.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei sehr guten 10,3 Prozent und zog zwei Stunden später sogar noch auf 11,1 Prozent an. So gut es tagsüber also lief, so schwer tat sich Vox am Abend. Dort verbuchte der Spielfilm "A Long Way Down" nämlich gerade mal 4,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 600.000 Zuschauer. Danach konnte dann auch "100 Songs, die die Welt bewegten" nichts mehr ausrichten: Als Vox das Format am späten Abend abermals ins Programm nahm, ging der Marktanteil auf miese 2,1 Prozent zurück.

Erfolgreicher war da schon RTL II unterwegs, wo man zur besten Sendezeit auf den "Silvester Hit-Countdown" setzte, der es bei den 14- bis 49-Jährigen gegen die starke Silvestershow-Konkurrenz auf gute 6,4 Prozent Marktanteil brachte. 720.000 Zuschauer waren den Abend über im Schnitt dabei. Damit lag RTL II weit vor Sat.1, das durchweg auf Wiederholungen seiner Sketch-Comedys setzte, damit aber überhaupt nicht punktete. Am besten lief es noch um 21:19 Uhr, als "Knallerkerle" zwischenzeitlich 5,5 Prozent Marktanteil verbuchte.

In aller Regel bewegten sich die Marktanteile jedoch sogar bei weniger als fünf Prozent - und gegen Mitternacht gingen die "Rabenmütter" mit nur 2,1 Prozent sogar vollends baden. Auch ProSieben konnte am späten Abend mit dem Spielfilm "Doktorspiele" nichts mehr ausrichten. Mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war zu diesem Zeitpunkt nicht drin. Immerhin: "Der Schuh des Manitu" hatte um 20:15 Uhr mit 12,0 Prozent Marktanteil noch einmal für einen schönen Erfolg gesorgt.

