"Der Lehrer" lässt zum Finale die Muskeln spielen

23.03.2018 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 09:00 Uhr

Die aktuelle Staffel von "Der Lehrer" ist am Donnerstag mit sehr guten Quoten zu Ende gegangen. 1,94 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entsprach 19,2 Prozent Marktanteil. Damit erzielte die Serie rund drei Prozentpunkte mehr als in den vergangenen Wochen. 3,16 Millionen Menschen sahen sich das Finale insgesamt an, im Vergleich zu den Episoden davor waren das etwa 400.000 Zuschauer mehr.

Marktanteils-Trend: Der Lehrer



Auch mit der gesamten Staffel kann man bei RTL sehr zufrieden sein: Im Schnitt erreichten die zwölf gezeigten Folgen 17,8 Prozent Marktanteil, etwa drei Millionen Menschen sahen pro Folge zu. Damit lag die sechste Staffel von "Der Lehrer" auf dem Niveau des vierten und fünften Durchlaufs. Eine siebte Staffel hat RTL bereits bestellt. Am 25. Januar gelang der Serie mit einem Marktanteil von 21,8 Prozent ein neuer Rekord, in den vergangenen Wochen tat sie sich gegen "Germany’s Next Topmodel" dann etwas schwerer.

Auch die ProSieben-Modelsuche glänzte am Donnerstag mit starken Quoten: 1,60 Millionen junge Zuschauer sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen für 16,8 Prozent Marktanteil, das war der drittbeste Wert der laufenden Staffel. Insgesamt sahen 2,29 Millionen Menschen zu. Im Anschluss holt "red" noch gute 13,3 Prozent, 1,40 Millionen Menschen sahen sich das Magazin an.

Doch noch einmal kurz zurück zu RTL, wo die Quoten im Anschluss an den "Lehrer" sanken. Eine Wiederholung von "Alarm für Cobra 11" kam nur noch auf 12,6 Prozent und "Tatverdacht - Team Frankfurt ermittelt" startete um 22:15 Uhr noch schlechter. Nur 1,56 Millionen Menschen sahen sich das neue Format an, 740.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei 10,3 Prozent und damit nur knapp im zweistelligen Bereich.

Während der Tagessieg beim jungen Publikum an RTL ging, lag insgesamt Das Erste vorn. "Mordkommission Istanbul: Tödliche Gier" sahen 5,16 Millionen Menschen, der Marktanteil betrug starke 16,4 Prozent. Das ZDF musste sich mit 13,7 Prozent begnügen, der Film "Doppelzimmer für drei" erreichte 4,28 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum gab es andere Vorzeichen: Hier lag das ZDF mit 8,5 Prozent deutlich vor dem Krimi im Ersten, der nur 4,8 Prozent holte.

