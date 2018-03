Maxx punktet mit Anime, Sixx mit Topmodel-Aufguss

© REKI KAWAHARA

Freitags steht bei ProSieben Maxx nicht nur das Tages-, sondern auch das Abendprogramm ganz im Zeichen der Animes. Das sorgte für starke Quoten. Auch Nitro war schon tagsüber sehr gut unterwegs. Und Sixx punktete mit günstigem Topmodel-Aufguss



24.03.2018 - 10:16 Uhr von Uwe Mantel 24.03.2018 - 10:16 Uhr

Die letzte Ausgabe von "Germany's Next Topmodel" hat im Nachhinein dank Knast-Walk und Shooting mit einem nackten Mann nochmal für einige Schlagzeilen gesorgt - was dazu geführt hat, dass sich einige wohl nochmal selbst ein Bild machen wollten und daher die Wiederholung einschalteten, die Sixx seit dieser Staffel mit einem Tag Verzögerung nochmal zur besten Sendezeit zeigt. Diese kostengünstige Zweitverwertung bescherte dem Frauensender nun stolze 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, deutlich mehr als der Sixx-Senderschnitt. Zum Vergleich: Letzte Woche erreichte der "Topmodel"-Aufguss bei Sixx nur 1,1 Prozent Marktanteil in der klasssischen Zielgruppe. 240.000 Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu.

ProSieben Maxx hatte sich am Freitag unterdessen voll und ganz den Animes verschrieben. Im Tagesprogramm erzielten die bis zu 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ("Dragon Ball Z Kai" um 16:11 Uhr), auch "Inuyasha" und "Maga" und "One Piece" lagen bei mehr als drei Prozent. Auch in der Primetime stand dann Anime auf dem Programm: "Blue Exorcist - Der Film" bescherte ProSieben Maxx starke 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr, eine normale Folge von "Blue Exorcist" kam danach auf 1,3 Prozent. "Sword Art Online", das nach dem erfolglosen Ausflug zu ProSieben wieder zu ProSieben Maxx zurückkehrte, machte danach mit 1,7 Prozent Marktanteil seine Sache ebenfalls gut, nach Mitternacht stiegen die Marktanteile dann wieder über die 2-Prozent-Marke.

Die Anime-Strecke bescherte ProSieben Maxx am Freitag einen starken Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - noch besser fuhr aber der Konkurrent Nitro, der sogar 2,4 Prozent Tagesmarktanteil einfahren konnte. Der Grundstein wurde auch hier schon im Tagesprogramm gelegt: "Hör mal wer da hämmert" etwa erreichte bis zu 3,6 Prozent, "Ein Käfig voller Helden" am Vorabend sogar 3,8 Prozent, auch "M.A.S.H." und "Walker, Texas Ranger" hatten zeitweise eine drei vor dem Komma stehen. Zudem drehte "Medical Detectives" vor allem in der spätabendlichen Ausstrahlung wieder mit bis zu 3,5 Prozent Marktanteil auf.

Auch Tele 5 erwischte einen guten Abend und punktete mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Delta Force 2" am späteren Abend. Um 20:15 Uhr hatte "Final Day - Das Ende der Welt" bereits gute 1,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielt.

Teilen