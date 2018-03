"V.I.P.-Hundeprofi" erklimmt am Vorabend neue Bestwerte

© Vox/Marc Rehbeck/Montage: Guido Lange

Knapp zwei Millionen Zuschauer wollten am Samstag sehen, wie sich Martin Rütter um die Vierbeiner von Lilo Wanders und Loona kümmerte. Der "V.I.P.-Hundeprofi" erklomm damit neue Bestwerte und war in der Zielgruppe Marktführer



25.03.2018 - 11:25 Uhr von Uwe Mantel 25.03.2018 - 11:25 Uhr

Schon seit 2010 kümmert sich Martin Rütter nun bereits um die vierbeinigen Freunde prominenter Menschen, so gut wie an diesem Samstag lief es aber noch nie: 1,97 Millionen Zuschauer schalteten den "V.I.P.-Hundeprofi" ein, das waren fast 300.000 mehr als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei starken 7,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar herausragende 12,5 Prozent Marktanteil erzielt. Zuvor holte schon "Hundkatzemaus" erfreuliche 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Martin Rütter machte Vox damit am Vorabend zum Marktführer - was freilich auch daran lag, dass es durch die Länderspiel-Pause diesmal keine Bundesliga-"Sportschau" gab. Das Erste übertrug stattdessen die Handball-Bundesliga-Partie zwischen THW Kiel und den Rhein Neckar Löwen. 1,83 Millionen Zuschauer hatten hier eingeschaltet, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 8,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Den Kürzeren zogen aber auch RTL, das mit "Explosiv Weekend" nicht über maue 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam, und ProSieben, wo "Galileo" 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Sat.1 muss am Samstagvorabend Sendezeit für unabhängige Dritte frei räumen und spielte damit auch ohne Fußball-Konkurrenz keine größere Rolle. "Grenzenlos - Die Welt entdecken" blieb bei nur 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen.

