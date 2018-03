RTL II punktet mit Reeperbahn, "Orville" immerhin stabil

© Fox

Gegen das 12-Millionen-Spiel im ZDF hatte es die Konkurrenz am Dienstag nicht leicht, viele setzten vorsichtshalber ohnehin auf Wiederholungen. Sehr gut fuhr angesichts dessen RTL II mit seiner Reeperbahn-Doku, "The Orville" hielt sich bei ProSieben zumindest stabil



28.03.2018 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel 28.03.2018 - 09:34 Uhr

Schon im Vorfeld war abzusehen, dass das Aufeinandertreffen der deutschen und der brasilianischen Nationalmannschaft ein Zuschauermagnet sein würde, auch wenn es sich nur um ein Testspiel handelte. Aus diesem Grund schickten viele Sender ohnehin nur Wiederholungen ins Rennen. Das war auch bei RTL II der Fall, wo man nochmal die beiden Dokus "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" und "Das wahre Leben im Rotlichtmilieu" aus dem vergangenen Jahr aus dem Archiv holte. Und die fanden erneut ihr Publikum: 1,09 Millionen Zuschauer sahen die erste Folge um 20:15 Uhr, ab 22:19 Uhr waren noch 970.000 Zuschauer mit dabei. Das reichte in der Primetime für 6,2 Prozent Marktanteil, ab 22:19 Uhr für 5,8 Prozent - beides trotz der harten Konkurrenz Werte über dem Senderschnitt.

Den Senderschnitt zu übertreffen gelang zwar auch dem Ersten, wo man trotz Fußball Erstausstrahlungen seiner Serien "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft" zeigte. Beide mussten gegen den Fußball aber merkliche Abschläge hinnehmen: Die Nonnen-Serie erreichte 4,61 Millionen Zuschauer und somit über 700.000 weniger als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil lag bei 14,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Sachsenklinik wollten im Anschluss noch 4,33 Millionen Zuschauer sehen, was für 12,7 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrugen die Marktanteile 6,1 und 6,8 Prozent.

Auch ProSieben hatte mit "The Orville" eine einsame Erstausstrahlung im Programm. Aufgrund der starken Konkurrenz sank der Marktanteil in der Zielgruppe zwar weiter um 1,2 Prozentpunkte auf nur noch 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - eigentlich konnte der Abwärtstrend der letzten Wochen aber fast gestoppt werden. Der geringere Marktanteil geht nämlich fast ausschließlich auf die durch den Fußball insgesamt höhere Fernsehnutzung zurück. Die absolute Zuschauerzahl blieb mit 1,14 Millionen (-30.000) fast konstant, auch in der Zielgruppe lag die Reichweite nur 20.000 unter dem Vorwochen-Wert. Das ist nicht nur wegen der starken Konkurrenz, sondern auch wegen des Umfelds durchaus bemerkenswert: Da es von den "Simpsons" nur noch Wiederholungen zu sehen gibt, fiel der Start in den Abend mit zunächst 7,1 und dann 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nämlich schlechter aus als sonst, "Family Guy" kam ab 22:10 Uhr nur auf 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im weiteren Verlauf des Abends ging's dann zwar langsam wieder nach oben, für zweistellige Marktanteile reichte es aber erst nach Mitternacht.

Zuschauer-Trend: The Orville



Mit einem blauen Auge davon kamen Vox und RTL: Eine Wiederholung von "Hot oder Schrott" erzielte bei Vox um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, Wiederholungen von "Doctor's Diary" bewegten sich bei RTL zwischen 20:15 Uhr und 23:15 Uhr zwischen 9 und 10,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, um 23:15 Uhr ging's dann aber deutlich auf 14,2 Prozent nach oben. Gar kein Land sah hingegen Sat.1, wo um 20:15 Uhr der Film "Dating Alarm" mit nur 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe floppte, ehe "Akte 20.18" mit 3,1 Prozent Marktanteil einen Tiefstwert verbuchte. Auch für kabel eins lief's sehr schlecht: "Achtung Abzocke" kam auf 2,5 Prozent, das "K1 Magazin" im Anschluss auf 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

