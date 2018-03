"Gone" endet mau, "Liar" miserabel, Lichtblick für "Lucifer"

© MG RTL D / Virginia Sherwood / Universal Television International

Mit Koproduktionen will Vox dem Problem beikommen, dass US-Ware inzwischen häufig nur noch mau läuft. Doch auch "Gone" lief bis zuletzt nur mau. "Liar" erwies sich als völliger Flop. Probleme hat auch ProSieben - wo es aber einen Lichtblick für "Lucifer" gab



29.03.2018 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel

Weil aus Amerika aus Sicht der deutschen TV-Konzerne schon lange nicht mehr das kommt, was die deutschen Free-TV-Sender für ihr Programm brauchen, legt die Mediengruppe RTL Deutschland inzwischen lieber selbst Hand an. Neben den eigenen Auftragsproduktionen setzt man dabei auch auf internationale Koproduktionen wie nun bei "Gone", das zwar von NBC Universal produziert wurde, wo man aber gemeinsam mit TF1 von Anfang an in die Entwicklung eingebunden war. Geholfen hat das aus Quotensicht aber auch nicht so recht.

Am Mittwoch endete die erste Staffel mit einem erneut ziemlich mäßigen Marktanteil von nur 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,36 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 4,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Nach einem zunächst noch halbwegs soliden Beginn ist "Gone" damit klar unter den Senderschnitt gerutscht, der im März bislang bei 7,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe liegt. "Gone" erreichte im Schnitt mit der ersten Staffel aber nur rund 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Marktanteils-Trend: Gone



Noch viel schlechter lief im Anschluss die Miniserie "Liar", die die Werte der beiden Vorwochen sogar noch unterbot. 790.000 Zuschauer waren ab 21:15 Uhr dabei, das Staffelfinale eine Stunde später wollten sogar nur 620.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging von zunächst schon miserablen 3,7 Prozent um 22:15 Uhr auf den Tiefstwert von 2,7 Prozent zurück. Eine alte Folge von "Major Crimes" konnte das danach mit 2,6 Prozent Marktanteil aber sogar noch unterbieten.

Auch ProSieben hat mit seinem Serien-Mittwoch weiterhin so seine Probleme. "Akte X" erholte sich zwar vom Tiefstwert der vergangenen Woche, mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man in Unterföhring aber bei Weitem nicht zufrieden sein. "Lucifer" lief dann im Anschluss zunächst sogar noch schlechter und kam nicht über 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Nur 1,11 Millionen Zuschauer sahen hier zu. Doch dann gab's doch noch einen Lichtblick für den Teufel: die zweite Folge des Abends direkt im Anschluss steigerte die Zuschauerzahl auf 1,29 Millionen - und erzielte gute 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sowohl die absolute Reichweite wie auch der Zielgruppen-Marktanteil waren damit so gut wie seit dem Auftaktabend der ersten Staffel im Februar letzten Jahres nicht mehr. "The Exorcist" konnte das im Anschluss aber nicht halten und musste sich mit 8,6 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Um 20:15 Uhr hielt sich ProSieben übrigens nur knapp vor kabel eins, das mit Filmen richtig gut fuhr: "Richie Rich" holte 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Auf der Suche nach dem goldenen Kind" ab 22:11 Uhr erfreuliche 7,1 Prozent Marktanteil. "Predator 2" steigerte sich gegen Mitternacht dann sogar auf 8,4 Prozent Marktanteil. Bei RTL II hielt sich "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" mit 5,6 Prozent Marktanteil auf dem ordentlichen Niveau der vergangenen Woche, im weiteren Verlauf lag der Baby-Abend dann aber unter der 5-Prozent-Marke.

