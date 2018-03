ARD und ZDF am Mittwoch bei Jung und Alt stark

© ZDF

Das ZDF ist die starken Quoten für "Aktenzeichen XY... ungelöst" bei Jung und Alt gewohnt, doch auch Das Erste sprach mit dem Film "Die Freibadclique" diesmal viele Altersgruppe an. Und auch für die Ableger ZDFneo und One lief es richtig gut.



29.03.2018 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2018 - 09:55 Uhr

Am Mittwoch ließen die Öffentlich-Rechtlichen aus Quotensicht die Muskeln spielen. Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich wie erwartet der ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst". 5,49 Millionen Zuschauer sahen diesmal die Fahndungssendung mit Rudi Cerne, das reichte für starke 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Doch auch Das Erste fuhr mit dem Film "Die Freibadclique" sehr gut: 4,79 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt, was einem Marktanteil von 15,6 Prozent entsprach.

Bemerkenswert ist dabei, dass sowohl Das Erste als auch das ZDF es schafften, auch das jüngere Publikum anzusprechen: "Aktenzeichen" holte bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich einen Marktanteil von 12,1 Prozent, der ARD-Film lag bei 10,7 Prozent. Damit musste man sich in der Primetime beim jungen Publikum ausschließlich der RTL-Show "Mario Barth räumt auf" geschlagen geben.

Und dann boten auch die Ableger ein starkes Bild. ZDFneo erreichte einen Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und lag damit noch vor ProSieben und RTL II und gleichauf mit kabel eins und Vox. Möglich machte das zum Einen die weiterhin sehr starke Performance von "Bares für Rares" am Vorabend. Die zweite Folge ab 19:21 Uhr erreichte dort 1,79 Millionen Zuschauer und 6,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,9 Prozent Marktanteil hervorragend aus. In der Primetime setzte man dann einmal mehr auf das bewärte Krimi-Rezept und zählte 2,38 Millionen Zuschauer für "Ein starkes Team". Das ließ den Marktanteil noch auf 7,7 Prozent beim Gesamtpublikum steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,8 Prozent erzielt. "Wilsberg" kam danach noch auf 1,71 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent Marktanteil.

Im Schlepptau holte das Finale von "Tabula Rasa" mit 330.000 Zuschauern Marktanteil von 2,2 Prozent bei Jung und Alt. Das Finale gehörte damit allerdings mit Blick auf die Gesamtreichweite zu den schwächsten der neun Folgen, im Schnitt erreichte die Serie knapp 400.000 Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zuschauer-Trend: Tabula Rasa



Doch nicht nur ZDFneo, auch der ARD-Ableger One punktete am Mittwochabend. "Agatha Christie's Poirot" kam dort auf 650.000 Zuschauer und Marktanteile von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Agatha Christie: Mörderisches Spiel" zählte danach 410.000 Zuschauer, was für 1,8 Prozent Marktanteil reichte. Und auch "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" wusste spät am Abend mit 220.000 Zuschauern und 1,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum noch zu überzeugen.

