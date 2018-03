ProSieben-Topmodels schwach wie lange nicht

© ProSieben/Richard Hübner

Kurz vor dem Feiertag haben sich die Shows schwer getan: Für "Germany’s next Topmodel" lief es am Gründonnerstag so schlecht wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber auch Carmen Nebel im ZDF hatte so ihre Probleme.



30.03.2018 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 30.03.2018 - 09:00 Uhr

ProSieben erlebt mit "Germany’s next Topmodel" in dieser Staffel eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Nach einem sehr guten Start ging es zeitweise bis auf 21 Prozent Marktanteil nach oben - solche Werte fuhr die Show mit Heidi Klum schon lange nicht mehr ein. Am Gründonnerstag legte das Format dann aber den Rückwärtsgang ein: 1,79 Millionen Zuschauer sahen nur zu, das ist die niedrigste Reichweite seit mindestens acht Jahren. Alle anderen Ausgaben in dieser Zeit erreichten mehr als zwei Millionen Zuschauer.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Beim jungen Publikum lief es ähnlich: Hier sahen 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, das waren fast eine halbe Million weniger als noch vor einer Woche. Der Marktanteil fiel dementsprechend auf 12,5 Prozent zurück. Das ist der schlechteste Wert seit drei Jahren. Ein großer Teil des Rückgangs ist wohl schlicht auf die Tatsache des anstehenden Oster-Wochenendes zurückzuführen. In der Primetime musste sich ProSieben jedenfalls nur knapp "Alarm für Cobra 11" bei RTL geschlagen geben, auch Vox holte mit seinem Spielfilm zweistellige Werte. Alles in allem war es aber keine Konkurrenz, die übermächtig gewesen wäre.





Das Magazin "red." hielt sich im Anschluss noch recht stabil auf 10,8 Prozent Marktanteil, 1,31 Millionen Menschen sahen am späten Abend zu. Richtig schlecht lief es dann aber im Anschluss: "Kiss Bang Love" wollten ab 23:30 Uhr nicht einmal mehr eine halbe Million Menschen sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 6,6 Prozent zurück.

Aber nicht nur ProSieben tat sich am Gründonnerstag mit einer Show schwer, auch Carmen Nebel im ZDF hatte kein leichtes Spiel. Nur 3,29 Millionen Menschen schalteten "Willkommen bei Carmen Nebel" ein und sorgten so für enttäuschende 11,1 Prozent Marktanteil. So niedrig wie jetzt war die Reichweite in den vergangenen sechs Jahren nicht. Und auch beim jungen Publikum gab es für die Show mit 3,9 Prozent nichts zu holen. Das Erste sicherte sich dagegen mit einem neuen "Donna Leon"-Film den Tagessieg: 6,69 Millionen Menschen sahen zu und bescherten dem Sender starke 22,0 Prozent Marktanteil. So gut lief es für den Donnerstags-Krimi im Ersten übrigens schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Eine Wiederholung kam danach noch auf 3,64 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent.

